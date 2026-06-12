Какой смартфон выбрать в 2026 году: топ-5 лучших моделей за свои деньги (фото)

Рынок телефонов предлагает сотни вариантов, разобраться в которых бывает непросто. Вот самые интересные варианты по соотношению цены и качества на разный бюджет.

Редакция Фокуса отобрала пять наиболее сбалансированных смартфонов, которые актуальны в 2026 году. Список отсортирован по возрастанию цены — от ультрабюджетных решений до топовых моделей.

Samsung Galaxy A07 4G

Samsung Galaxy A07 4G — это базовый смартфон для повседневных задач. Если ваш бюджет — 5 тысяч гривен, это практически единственный достойный выбор. Главной фишкой A07 стала программная поддержка — до крупных обновлений ОС Android. Аппарат поставляется с актуальным интерфейсом One UI 8 на базе Android 15. За производительность отвечает проверенный временем чипсет MediaTek Helio G99, набирающий вполне адекватные для начального сегмента 394 421 балл в бенчмарке AnTuTu 10.

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Samsung Galaxy A07 4G Фото: Tech Advisor

Смартфон оснащен крупным 6,7-дюймовым PLS-экраном с плавной частотой обновления 90 Гц, хотя его разрешение ограничено скромными 1600х720, а измеренная максимальная яркость составляет 468 нит. Зато автономность устройства не подкачала: встроенный аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 25-ваттной проводной зарядки демонстрирует солидный результат активного использования в 12 часов 44 минуты. На тыльной панели расположилась хорошая для этого класса основная камера на 50 Мп с фазовым автофокусом, способная записывать видео в формате 1080p, а пластиковый корпус получил базовую защиту от брызг по стандарту IP54.

Цена в Украине: Samsung Galaxy A07 4/128GB — 4 899 грн.

Motorola Moto G57 Power

Moto G57 Power — это среднебюджетный "долгожитель", созданный для пользователей, которым критически важна автономность. Устройство выделяется емким аккумулятором на 7000 мАч и прочным корпусом со стильным покрытием из экокожи, защищенным от брызг по стандарту IP64 и сертифицированным по стандарту MIL-STD-810H. Аппарат легко выдерживает падения с высоты до 1,2 метра (высший класс А в тестах на падение), работает на базе ОС Android 16.

Motorola Moto G57 Power Фото: fonearena.com

Смартфон базируется на современном 4-нм процессоре Snapdragon 6s Gen 4 и оснащен качественным 6,72-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и высокой пиковой яркостью в 1050 нит, защищенным стеклом Gorilla Glass 7i. Набор камер включает в себя основной модуль на 50 Мп и сверхширокоугольный объектив на 8 Мп, поддерживающие запись видео в разрешении до 1440p со стереозвуком Dolby Atmos. Мощность проводной зарядки ограничена 30 Вт.

Цена в Украине: Motorola Moto G57 Power 8/256GB — 9 999 грн.

Poco M8 Pro

Poco M8 Pro от суббренда Xiaomi позиционируется как продвинутый смартфон среднего класса, предлагающий премиальные характеристики экрана, флагманскую влагозащиту и высокую скорость зарядки. Модель получила полноценную защиту от воды и пыли по строгим стандартам IP68/IP69K, стеклянную заднюю панель и топовое защитное стекло Gorilla Glass Victus 2 спереди. Внутри установлен хороший 4-нанометровый чипсет Snapdragon 7s Gen 4, выдающий 817 222 балла в тесте AnTuTu 10, чего с запасом хватает для шустрой работы интерфейса HyperOS 2 на базе Android 15.

Poco M8 Pro Фото: gsmarena.com

Большой 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K (2772х1280 пикселей), частотой 120 Гц и поддержкой Dolby Vision выдает отличную измеренную яркость в 1435 нит. За автономность отвечает массивная батарея емкостью 6500 мАч с высоким показателем активной работы в 16 часов 11 минут, которая полностью заряжается всего за 40 минут благодаря 100-ваттной фирменной зарядке. Основная камера на 50 Мп оснащена оптической стабилизацией изображения (OIS) и умеет записывать видео в 4K, а дополняет ее сверхширокоугольный модуль на 8 Мп.

Цена в Украине: Xiaomi Poco M8 Pro 5G 8/256GB — 13 999 грн.

Poco X8 Pro

Poco X8 Pro нацелен на мобильных геймеров и любителей компактных телефонов. Основой гаджета стал предтоповый процессор MediaTek Dimensity 8500 Ultra, который выбивает внушительные 1 663 640 баллов в AnTuTu 10. Аппарат поставляется со свежей оболочкой HyperOS 3 на базе Android 16, имеет прочную алюминиевую раму, а его корпус защищен по высшему разряду IP68/IP69K.

Смартфон Poco X8 Pro Фото: Beebom Gadgets

Экран диагональю 6,59 дюйма представляет собой продвинутую AMOLED-матрицу с частотой 120 Гц, поддержкой стандартов Dolby Vision, HDR10+ и измеренной яркостью 1090 нит (пиковая заявлена на уровне 3500 нит). Аккумулятор на 6500 мАч демонстрирует 16 часов 52 минуты активного использования, а 100-ваттная зарядка восполняет АКБ до 100% за 48 минут. Фотографический набор интересен за счет основного датчика на 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS) и возможностью записи плавного видео в 4K при 60 кадрах в секунду.

Цена в Украине: Xiaomi Poco X8 Pro 8/256GB — 16 999 грн.

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 17T Pro — премиальный субфлагман в линейке бренда, сочетающий в себе мощный чип и оптику Leica. Смартфон построен на базе свежего процессора топового уровня MediaTek Dimensity 9500, демонстрирующего результат в 2 795 030 баллов в AnTuTu 10. Модель щеголяет стеклянным корпусом Gorilla Glass 7i с алюминиевой рамкой, максимальной влагозащитой IP68, поддержкой двойных eSIM и работает под управлением новейшей системы HyperOS 3.

Смартфон Xiaomi 17T Pro Фото: Xiaomi

6,83-дюймовый AMOLED-экран получил частоту обновления 144 Гц, Dolby Vision и пиковую яркость до 3500 нит. Главная гордость девайса — тройная камера Leica с основным сенсором на 50 Мп (OIS) и 50-мегапиксельным перископом с 5-кратным оптическим приближением и стабилизацией, способным записывать видео вплоть до 8K. Не подкачала и автономность: огромный аккумулятор на 7000 мАч выдает 21 час 41 минуту активного экрана в тестах, поддерживая при этом 100-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку.

Цена в Украине: Xiaomi 17T Pro 12/256GB — 36 499 грн.

Ранее сообщалось, что субфлагман Poco F7 Ultra заметно подешевел на украинском рынке, предложив пользователям топовый чипсет Snapdragon 8 Elite и универсальную камеру с оптическим зумом.