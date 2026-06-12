Який смартфон обрати у 2026 році: топ-5 найкращих моделей за свої гроші (фото)

На ринку мобільних телефонів представлено сотні моделей, і розібратися в них буває непросто. Ось найцікавіші варіанти за співвідношенням ціни та якості для різних бюджетів.

Редакція Фокуса відібрала п’ять найбільш збалансованих смартфонів, які актуальні у 2026 році. Список упорядковано за зростанням ціни — від ультрабюджетних моделей до топових.

Samsung Galaxy A07 4G

Samsung Galaxy A07 4G — це базовий смартфон для повсякденних завдань. Якщо ваш бюджет становить 5 тисяч гривень, це практично єдиний гідний вибір. Головною фішкою A07 стала програмна підтримка — аж до великих оновлень ОС Android. Пристрій постачається з актуальним інтерфейсом One UI 8 на базі Android 15. За продуктивність відповідає перевірений часом чіпсет MediaTek Helio G99, який набирає цілком адекватні для початкового сегмента 394 421 балів у бенчмарку AnTuTu 10.

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Samsung Galaxy A07 4G Фото: Tech Advisor

Смартфон оснащений великим 6,7-дюймовим PLS-екраном із плавною частотою оновлення 90 Гц, хоча його роздільна здатність обмежена скромними 1600×720 пікселів, а виміряна максимальна яскравість становить 468 ніт. Зате автономність пристрою не підвела: вбудований акумулятор ємністю 5000 мАг з підтримкою 25-ватної дротової зарядки демонструє солідний результат активного використання в 12 годин 44 хвилини. На тильній панелі розмістилася хороша для цього класу основна камера на 50 Мп з фазовим автофокусом, здатна записувати відео у форматі 1080p, а пластиковий корпус отримав базовий захист від бризок за стандартом IP54.

Ціна в Україні: Samsung Galaxy A07 4/128 ГБ — 4 899 грн.

Motorola Moto G57 Power

Moto G57 Power — це середньобюджетний "довгожитель", створений для користувачів, для яких автономність має вирішальне значення. Пристрій вирізняється ємним акумулятором на 7000 мА·год і міцним корпусом зі стильним покриттям з екошкіри, захищеним від бризок за стандартом IP64 і сертифікованим за стандартом MIL-STD-810H. Апарат легко витримує падіння з висоти до 1,2 метра (найвищий клас А в тестах на падіння), працює на базі ОС Android 16.

Motorola Moto G57 Power Фото: fonearena.com

Смартфон базується на сучасному 4-нм процесорі Snapdragon 6s Gen 4 та оснащений якісним 6,72-дюймовим IPS-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц і високою піковою яскравістю 1050 ніт, захищеним склом Gorilla Glass 7i. Набір камер включає в себе основний модуль на 50 Мп і надширококутний об'єктив на 8 Мп, що підтримують запис відео в роздільній здатності до 1440p зі стереозвуком Dolby Atmos. Потужність дротової зарядки обмежена 30 Вт.

Ціна в Україні: Motorola Moto G57 Power 8/256 ГБ — 9 999 грн.

Poco M8 Pro

Poco M8 Pro від суббренду Xiaomi позиціонується як просунутий смартфон середнього класу, що пропонує преміальні характеристики екрану, флагманський захист від вологи та високу швидкість заряджання. Модель отримала повноцінний захист від води та пилу за суворими стандартами IP68/IP69K, скляну задню панель і топове захисне скло Gorilla Glass Victus 2 спереду. Всередині встановлено потужний 4-нанометровий чіпсет Snapdragon 7s Gen 4, який набирає 817 222 бали в тесті AnTuTu 10, чого з запасом вистачає для швидкої роботи інтерфейсу HyperOS 2 на базі Android 15.

Poco M8 Pro Фото: gsmarena.com

Великий 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K (2772х1280 пікселів), частотою 120 Гц і підтримкою Dolby Vision забезпечує чудову виміряну яскравість у 1435 ніт. За автономність відповідає масивна батарея ємністю 6500 мА·год з високим показником активної роботи — 16 годин 11 хвилин, яка повністю заряджається всього за 40 хвилин завдяки 100-ватній фірмовій зарядці. Основна камера на 50 Мп оснащена оптичною стабілізацією зображення (OIS) і вміє записувати відео в 4K, а доповнює її надширококутний модуль на 8 Мп.

Ціна в Україні: Xiaomi Poco M8 Pro 5G 8/256 ГБ — 13 999 грн.

Poco X8 Pro

Poco X8 Pro призначений для мобільних геймерів та любителів компактних телефонів. Основою гаджета став топовий процесор MediaTek Dimensity 8500 Ultra, який набирає вражаючі 1 663 640 балів у AnTuTu 10. Пристрій постачається зі свіжою оболонкою HyperOS 3 на базі Android 16, має міцну алюмінієву раму, а його корпус захищений за найвищим класом IP68/IP69K.

Смартфон Poco X8 Pro Фото: Beebom Gadgets

Екран діагоналлю 6,59 дюйма — це сучасна AMOLED-матриця з частотою оновлення 120 Гц, підтримкою стандартів Dolby Vision, HDR10+ та виміряною яскравістю 1090 ніт (пікова заявлена на рівні 3500 ніт). Акумулятор на 6500 мА·год забезпечує 16 годин 52 хвилини активного використання, а 100-ватна зарядка заряджає АКБ до 100% за 48 хвилин. Фотографічний набір цікавий завдяки основному датчику на 50 Мп з оптичною стабілізацією (OIS) і можливістю запису плавного відео в 4K при 60 кадрах на секунду.

Ціна в Україні: Xiaomi Poco X8 Pro 8/256 ГБ — 16 999 грн.

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 17T Pro — преміальний субфлагман у лінійці бренду, що поєднує в собі потужний чіп та оптику Leica. Смартфон побудований на базі нового процесора топового рівня MediaTek Dimensity 9500, який демонструє результат у 2 795 030 балів у AnTuTu 10. Модель може похвалитися скляним корпусом Gorilla Glass 7i з алюмінієвою рамкою, максимальним захистом від вологи IP68, підтримкою подвійних eSIM і працює під управлінням новітньої системи HyperOS 3.

Смартфон Xiaomi 17T Pro Фото: Xiaomi

6,83-дюймовий AMOLED-екран має частоту оновлення 144 Гц, підтримку Dolby Vision та пікову яскравість до 3500 ніт. Головна гордість пристрою — потрійна камера Leica з основним сенсором на 50 Мп (OIS) та 50-мегапіксельним перископом з 5-кратним оптичним наближенням і стабілізацією, здатним записувати відео аж до 8K. Не підвела й автономність: величезний акумулятор на 7000 мА·год забезпечує 21 годину 41 хвилину активної роботи екрану в тестах, підтримуючи при цьому 100-ватну дротову та 50-ватну бездротову зарядку.

Ціна в Україні: Xiaomi 17T Pro 12/256 ГБ — 36 499 грн.

Раніше повідомлялося, що субфлагман Poco F7 Ultra помітно подешевшав на українському ринку, запропонувавши користувачам топовий чіпсет Snapdragon 8 Elite та універсальну камеру з оптичним зумом.