Лучший 85-дюймовый телевизор с доступной ценой: какую модель TCL рекомендуют эксперты в 2026

Выбор огромного телевизора часто заставляет искать компромисс между ценой и качеством картинки. TCL QM6K предлагает передовую подсветку Mini-LED в бюджетном сегменте.

Эксперты протестировали модель и признали ее лучшим недорогим вариантом для организации домашнего кинотеатра. О главных преимуществах и слабых сторонах этого 85-дюймового телевизора пишет TechRadar.

Экран: яркие цвета и глубокий контраст

Обычно специалисты не советуют покупать самые дешевые модели больших телевизоров, так как качество их изображения сильно разочаровывает. Но TCL QM6K стал приятным исключением. Это самая доступная модель бренда с подсветкой Mini-LED. Технология локального затемнения кардинально улучшает контрастность и глубину черного цвета, что особенно важно на огромных диагоналях вплоть до 98 дюймов.

Телевизор поддерживает все популярные форматы расширенного динамического диапазона: Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+ и HLG. Картинка выглядит насыщенной и живой. Однако из-за бюджетного позиционирования модель имеет средний запас яркости. Если вы привыкли к дорогим флагманам, экран может показаться тускловатым. Кроме того, по углам матрицы эксперты заметили легкое виньетирование (затемнение).

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TCL QM6K Фото: howtogeek.com

Игровые возможности

Для геймеров TCL QM6K имеет серьезный арсенал функций. Матрица поддерживает частоту обновления 144 Гц в полноценном разрешении 4K. Специальный игровой ускоритель умеет удваивать частоту кадров до 288 Гц при снижении разрешения до 1080p, что идеально подойдет для динамичных шутеров.

ТВ оснащен четырьмя портами HDMI, два из которых работают по стандарту HDMI 2.1. Поддержка технологий Nvidia G-Sync и AMD FreeSync надежно устраняет разрывы изображения, а для быстрой настройки предусмотрено отдельное игровое меню.

ОC и качество звука

Смарт-ТВ работает на базе популярной платформы Google TV. Система отличается интуитивным интерфейсом, работает быстро и позволяет легко разобраться в настройках.

Звук стал самым слабым звеном этой модели. Хотя телевизор понимает форматы пространственного аудио Dolby Atmos и DTS:X, встроенные динамики звучат плоско и немного "как из коробки". Для комфортного просмотра фильмов и полного погружения обозреватели рекомендуют подключать внешний саундбар.

TCL QM6K Фото: howtogeek.com

TCL QM6K: вердикт экспертов

Аналитики портала TechRadar высоко оценили новинку, поставив ей 4 балла из 5 возможных за отличное соотношение цены и качества.

Плюсы:

Достойный Mini-LED телевизор с большой диагональю за свои деньги.

Живые цвета и высокий уровень контраста без сильных засветов.

Простая, понятная и быстрая операционная система Google TV.

Продвинутые игровые функции (144 Гц, VRR, G-Sync, FreeSync).

Минусы:

Посредственное качество встроенного звука.

Средний уровень пиковой яркости на фоне топовых конкурентов.

Легкое затемнение изображения в углах экрана.

Ранее сообщалось, что дешевый OLED-телевизор LG B6 обошел флагманский LG G6.

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