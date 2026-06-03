Найкращий 85-дюймовий телевізор за доступною ціною: яку модель TCL рекомендують експерти у 2026 році

Вибір великого телевізора часто змушує шукати компроміс між ціною і якістю картинки. TCL QM6K пропонує передове підсвічування Mini-LED у бюджетному сегменті.

Експерти протестували модель і визнали її найкращим недорогим варіантом для організації домашнього кінотеатру. Про головні переваги та слабкі сторони цього 85-дюймового телевізора пише TechRadar.

Екран: яскраві кольори та глибокий контраст

Зазвичай фахівці не радять купувати найдешевші моделі великих телевізорів, оскільки якість їхнього зображення сильно розчаровує. Але TCL QM6K став приємним винятком. Це найдоступніша модель бренду з підсвічуванням Mini-LED. Технологія локального затемнення кардинально покращує контрастність і глибину чорного кольору, що особливо важливо на величезних діагоналях аж до 98 дюймів.

Телевізор підтримує всі популярні формати розширеного динамічного діапазону: Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+ і HLG. Картинка виглядає насиченою та живою. Однак через бюджетне позиціонування модель має середній запас яскравості. Якщо ви звикли до дорогих флагманів, екран може здатися тьмянуватим. Крім того, по кутах матриці експерти помітили легке віньєтування (затемнення).

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TCL QM6K Фото: howtogeek.com

Ігрові можливості

Для геймерів TCL QM6K має серйозний арсенал функцій. Матриця підтримує частоту оновлення 144 Гц у повноцінній роздільній здатності 4K. Спеціальний ігровий прискорювач вміє подвоювати частоту кадрів до 288 Гц при зниженні роздільної здатності до 1080p, що ідеально підійде для динамічних шутерів.

ТВ оснащений чотирма портами HDMI, два з яких працюють за стандартом HDMI 2.1. Підтримка технологій Nvidia G-Sync і AMD FreeSync надійно усуває розриви зображення, а для швидкого налаштування передбачено окреме ігрове меню.

ОС і якість звуку

Смарт-ТВ працює на базі популярної платформи Google TV. Система вирізняється інтуїтивним інтерфейсом, працює швидко і дає змогу легко розібратися в налаштуваннях.

Звук став найслабшою ланкою цієї моделі. Хоча телевізор розуміє формати просторового аудіо Dolby Atmos і DTS:X, вбудовані динаміки звучать плоско і трохи "як з коробки". Для комфортного перегляду фільмів і повного занурення оглядачі рекомендують підключати зовнішній саундбар.

TCL QM6K Фото: howtogeek.com

TCL QM6K: вердикт експертів

Аналітики порталу TechRadar високо оцінили новинку, поставивши їй 4 бали з 5 можливих за відмінне співвідношення ціни та якості.

Плюси:

Гідний Mini-LED телевізор з великою діагоналлю за свої гроші.

Живі кольори та високий рівень контрасту без сильних засвітів.

Проста, зрозуміла і швидка операційна система Google TV.

Просунуті ігрові функції (144 Гц, VRR, G-Sync, FreeSync).

Мінуси:

Посередня якість вбудованого звуку.

Середній рівень пікової яскравості на тлі топових конкурентів.

Легке затемнення зображення в кутах екрана.

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