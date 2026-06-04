Яркий AMOLED-экран и функция GPS: представлена более дешевая альтернатива Apple Watch (фото)

Amazfit показала новые смарт-часы среднего класса Balance 3. Акцент сделан на фитнес-метрики и длительную автономность.

Гаджет уже доступен для предварительного заказа в США, а первые поставки стартуют в середине июня. О характеристиках и возможностях новинки пишет портал Gizmochina.

Часы получили довольно массивный 51,4-миллиметровый корпус толщиной 14,6 мм. На старте продаж производитель предлагает версию из нержавеющей стали весом 62 грамма. Позже компания планирует выпустить облегченную титановую модификацию весом 55 граммов. Устройство обладает серьезной защитой от воды класса 10ATM, что позволяет без опасений плавать и заниматься любительским дайвингом.

Главной особенностью модели стал круглый 1,5-дюймовый AMOLED-экран, прикрытый устойчивым к царапинам сапфировым стеклом. По заявлениям разработчиков, пиковая яркость панели достигает впечатляющих 3000 нит, поэтому вся информация отлично видна даже под прямыми солнечными лучами.

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Дизайн Amazfit Balance 3 Фото: Gizmochina

Спортивный ассистент и умная навигация

Софт сфокусирован на поиске баланса между тренировками и отдыхом. Фирменная система HybridCharge Energy Intelligence непрерывно анализирует тренировочную нагрузку, уровень стресса и качество сна. На основе этих данных часы подскажут, когда организм готов к новым рекордам, а когда лучше сделать паузу.

Аппарат поддерживает свыше 180 спортивных режимов, включая специализированные инструменты для соревнований HYROX (встроенные планы тренировок и симуляция темпа). Для тренировок на открытом воздухе часы используют точный двухдиапазонный GPS с поддержкой офлайн-карт, пошаговой навигации и автоматического перестроения маршрута при отклонении от курса.

Здоровье, звонки и автономность

Amazfit Balance 3 круглосуточно мониторят пульс, уровень кислорода в крови (SpO2), температуру кожи и стресс, умея предупреждать пользователя об аномальных отклонениях. Для повседневного удобства производитель добавил модуль NFC для цифровых карт, встроенный динамик и микрофон для звонков по Bluetooth, а также практичный фонарик с режимами белого и красного света.

Устройство питается от аккумулятора емкостью 658 мАч. При стандартном сценарии использования одного заряда хватает на 21 день работы. Активация функции всегда включенного дисплея (Always-On Display) снижает этот показатель до 7 дней, что все равно превосходит показатели многих конкурентов.

Официальная стоимость Amazfit Balance 3 составляет $369,99 (около 16 400 гривен по актуальному курсу).

Ранее сообщалось, что Realme готовит к выходу выносливый смартфон P4R 5G с огромной батареей на 8000 мАч.