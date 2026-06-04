Яскравий AMOLED-екран і функція GPS: представлено дешевшу альтернативу Apple Watch (фото)

Amazfit показала новий смарт-годинник середнього класу Balance 3. Акцент зроблено на фітнес-метрики і тривалу автономність.

Гаджет уже доступний для попереднього замовлення в США, а перші поставки стартують у середині червня. Про характеристики та можливості новинки пише портал Gizmochina.

Годинник отримав досить масивний 51,4-міліметровий корпус товщиною 14,6 мм. На старті продажів виробник пропонує версію з нержавіючої сталі вагою 62 грами. Пізніше компанія планує випустити полегшену титанову модифікацію вагою 55 грамів. Пристрій має серйозний захист від води класу 10ATM, що дає змогу без побоювань плавати і займатися аматорським дайвінгом.

Головною особливістю моделі став круглий 1,5-дюймовий AMOLED-екран, прикритий стійким до подряпин сапфіровим склом. За заявами розробників, пікова яскравість панелі досягає вражаючих 3000 ніт, тому всю інформацію добре видно навіть під прямими сонячними променями.

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Дизайн Amazfit Balance 3 Фото: Gizmochina

Спортивний асистент і розумна навігація

Софт сфокусований на пошуку балансу між тренуваннями та відпочинком. Фірмова система HybridCharge Energy Intelligence безперервно аналізує тренувальне навантаження, рівень стресу та якість сну. На основі цих даних годинник підкаже, коли організм готовий до нових рекордів, а коли краще зробити паузу.

Апарат підтримує понад 180 спортивних режимів, включно зі спеціалізованими інструментами для змагань HYROX (вбудовані плани тренувань і симуляція темпу). Для тренувань на відкритому повітрі годинник використовує точний дводіапазонний GPS з підтримкою офлайн-карт, покрокової навігації та автоматичної перебудови маршруту в разі відхилення від курсу.

Здоров'я, дзвінки та автономність

Amazfit Balance 3 цілодобово моніторять пульс, рівень кисню в крові (SpO2), температуру шкіри і стрес, вміючи попереджати користувача про аномальні відхилення. Для повсякденної зручності виробник додав модуль NFC для цифрових карток, вбудований динамік і мікрофон для дзвінків через Bluetooth, а також практичний ліхтарик з режимами білого і червоного світла.

Пристрій живиться від акумулятора ємністю 658 мАг. При стандартному сценарії використання одного заряду вистачає на 21 день роботи. Активація функції завжди ввімкненого дисплея (Always-On Display) знижує цей показник до 7 днів, що все одно перевершує показники багатьох конкурентів.

Офіційна вартість Amazfit Balance 3 становить $369,99 (близько 16 400 гривень за актуальним курсом).

Раніше повідомлялося, що Realme готує до виходу витривалий смартфон P4R 5G з величезною батареєю на 8000 мАг.