"Приватбанк" не работает: в банке объяснили, что произошло с сайтом и приложением

Днем 5 июня украинцы, которые попытались воспользоваться услугами "Приватбанка", сообщили о сбое. В частности, не было возможности зайти на сайт и воспользоваться услугами электронного банкинга. Через полчаса после того, как появились проблемы, отреагировала пресс-служба банковского учреждения.

Сбой начался, ориентировочно, около 16-17 часов, показывают жалобы пользователей на странице Facebook "Приватбанка". Люди жаловались на работу приложения и обвиняли в этом программистов, которые не умеют программировать. Другие писали, что боялись взлома, а теперь спокойны, потому что увидели, что проблемы у многих. Другие пользователи писали, что "все сервисы банка не работают" и "не работают ни сайт банка ни приват24".

При попытке зайти на портал "Приватбанка" броузер действительно показывал ошибку 435, который означает проблему с аутентификацией или ошибку регистрации данных.

Сбой в Приватбанк — сбой сайта, 5 июня Фото: Скриншот

В комментариях люди писали о других сообщениях о сбое: была ошибка HTTP ERROR 434 (запрос отправлен успешно, но сервер не может связаться с целевым хостом), или "Error. Server is not accessible. The incident ID is: N/A", или информация о "проведении регламентных работ по обновлению системы безопасности".

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Сбой в Приватбанк — варианты оповещений об ошибке на сайте или в приложении, 5 июня Фото: Скриншот

Между тем при попытке зайти в приложение пользователи видели сообщение об ошибке во время аутентификации, или зайти удалось, но потом появлялось красное уведомление об ошибке.

Сбой в Приватбанк — оповещение о невозможности зайти в Приват24, 5 июня Фото: Скриншот

Сбой в Приватбанк — оповещение о сбое приложения, 5 июня Фото: Скриншот

Сбой в Приватбанке — детали

Пресс-служба "Приватбанка" отреагировала на сбой и написала, что знают о проблеме и пытаются их исправить. Не известно, как долго будут продолжаться восстановительные работы, какова причина инцидента: этой информации нет. Зато в заметке-объяснении разместили заплаканного котенка со смартфоном и надписью "Нестабильная работа приложения Приват24".

Сбой в Приватбанк — объяснение пресс-службы, 5 июня Фото: Скриншот

В течение последних двух суток это второй сбой в банковской сети Украины. Предыдущий случай касался Монобанка: пользователи жаловались, что не могут зайти в приложение и выполнить операции. СЕО банка Олег Гороховский объяснил, что это могло произойти из-за сбоя в облачных сервисах. Мониторинговый сервис отслеживания сбоев в сети показал, что были проблемы у жителей крупных городов — в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове.

Напоминаем, один из предыдущих инцидентов с "Приватбанком" произошел весной 2025 года: в комментарии медиа банковское учреждение объяснило, что произошло и был ли хакерский взлом.