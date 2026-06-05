"Приватбанк" не працює: у банку пояснили, що сталось з сайтом та додатком

Вдень 5 червня українці, які спробували скористатись послугами "Приватбанку", повідомили про збій. Зокрема, не було можливості зайти на сайт та скористатись послугами електронного банкінгу. Через пів години після того, як з'явились негаразди, відреагувала пресслужба банківської установи.

Збій почався, орієнтовно, близько 16-17 год, показують скарги користувачів на сторінці Facebook "Приватбанку". Люди скаржились на роботу застосунку та звинувачували у цьому програмістів, які не умію програмувати. Інші писали, що боялись зламу, а тепер спокійні, бо побачили, що проблеми у багатьох. Інші користувачі писали, що "всі сервіси банку не працюють" і що "не працюють ні сайт банку ні приват24".

При спробі зайти на портал "Приватбанку" броузер справді показував помилку 435, який означає проблему з автентифікацією або помилку реєстрації даних..

Збій у Приватбанк — збій сайту, 5 червня Фото: Скриншот

У коментарях під повідомлення люди писали про інші повідомлення про збій: була помилка HTTP ERROR 434 (запит надіслано успішно, але сервер не може зв'язатися з цільовим хостом), або "Error. Server is not accessible. The incident ID is: N/A", або інформація про "проведення регламентних робіт з оновлення системи безпеки".

Відео дня

Збій у Приватбанк — варіанти сповіщень про помилку на сайті чи в додатку, 5 червня Фото: Скриншот

Тим часом при спробі зайти у застосунок користувачі бачили повідомлення про помилку під час аутентифікації, або зайти вдалось, але потім з'являлось червоне сповіщення про помилку.

Збій у Приватбанк — сповіщення про неможливість зайти в Приват24, 5 червня Фото: Скриншот

Збій у Приватбанк — сповіщення про збій додатку, 5 червня Фото: Скриншот

Збій у Приватбанк — деталі

Пресслужба "Приватбанку" відреагувала на збій та написала, що знають про проблеми та намагаються їх виправити. Не відомо, як довго триватимуть відновлювальні роботи, яка причина інциденту: цієї інформації немає. Натомість у дописі-поясненні розмістили заплакане кошеня зі смартфоном і надписом "Нестабільна робота застосунку Приват24".

Збій у Приватбанк — пояснення пресслужби, 5 червня Фото: Скриншот

Протягом останніх двох діб це другий збій у банківській мережі України. Попередній випадок стосувався Монобанку: користувачів скаржились, що не можуть зайти у застосунок та виконати операції. СЕО банку Олег Гороховський пояснив, що це могло статись через збій у хмарних сервісів. Моніторинговий сервіс відстеження збоїв у мережі показав, що були проблеми у жителів великих міст — в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові.

Нагадуємо, один з попередніх інцидентів з "Приватбанком" стався весною 2025 року: у коментарі медіа банківська установа пояснила, що сталось і чи був хакерський злам.