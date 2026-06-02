Facebook та Viber, Приватбанк та Монобанк: в Україні стався масштабний збій цифрових платформ

Близько 15 год 2 червня громадяни України помітили збій у роботі соцмереж, месенджерів, хмарних сервісів, ігрових та банківських платформ, показав моніторинговий портал Downdetector. Є проблеми у роботі Facebook, Viber, Roblox, Google, Claude. Не працюють також Canva та Netflix.

Користувачі Facebook помітили негаразди під час роботи у броузері, ідеться у звіті Downdetector. Тим часом проблеми з "Приватбанк" зачепили і броузер, і додаток, і авторизацію. У Viber скаржились на додаток, обміну повідомленнями та голосові виклики. Аналогічні повідомлення фіксувались у США: західні користувачі писали про складнощі з авторизацією та роботою додатку та сайту.

На сторінці з даними про Facebook вказано, що проблеми з'явились близько 15 год і тривають вже другу годину поспіль. На карті з даними про збої позначені скарги з Києва, а ситуація в інших містах або нормальна, або інформація про негаразди не надійшла у Downdetector.

Відео дня

Збій цифрових платформ — ситуація з Facebook, 2 червня Фото: Скриншот

Збій цифрових платформ — карта проблем з Facebook, 2 червня Фото: Скриншот

У "Приватбанку" проблеми почались також близько 15 год, але на карті більш виразні позначки у Києві, Харкові та Дніпрі.

Збій цифрових платформ — карта проблем з "Приватбанк", 2 червня Фото: Скриншот

Тим часом ситуація у Монобанку дещо відрізняється: на карті збоїв Downdetector є позначки у Києві, Харкові, Дніпрі, Львові, Луцьку, Одесі, Чернівцях, Івано-Франківську.

Збій цифрових платформ — карта проблем з "Монобанк", 2 червня Фото: Скриншот

Збій цифрових платформ — деталі

На сторінці Facebook "Приватбанк" є коментарі користувачів, які скаржаться на збій сервісу: зауважують, що не можуть зайти у додаток "Приват24", і дивуються, чому банк не реагує на ситуацію.

Збій цифрових платформ — реакція користувачів "Приватбанк", 2 червня Фото: Скриншот

На порталі та сторінках соцмереж "Монобанка" не було коментарів щодо збою, але на ситуацію відгукнувся СЕО Олег Гороховський. У Telegram-каналі "ОГо!" Головський написав, що справді стався збій, перепросив за це, повідомив про збій на хмарних сервісах і повідомив, що помилку намагаються виправити.

Збій цифрових платформ — Гороховський про проблеми у "Монобанку", 2 червня Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про збій цифрових платформ, які ставались у 2025 році та раніше. Один з таких випадків зафіксували у травні 2026 року: користувачі скаржились, що не можуть зайти в застосунок "Приватбанк". Представники банку у коментарі "Громадське" заявили, що не ішлося про хакерську атаку.

Серія інцидентів сталась протягом 2025 року. Наприклад, 17 листопада помітили проблеми у сервісу "Клаудфлер", у жовтні — збій у роботі Zoom, Signal, Facebook, Google, у квітні — збій Facebook. Instagram, Threads. Крім того, того року були проблеми в українських цифрових сервісів. Зокрема, у квітня були збої у сервісів "Нової пошти", "Дії", "Ощадбанку".

Нагадуємо, у травні 2026 року медіа CNN попередило про загрозу для оптоволоконних кабелів в Ормузькій протоці, по яких може вдарити Іран.