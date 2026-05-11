У "ПриватБанку" стався збій: не вдається зайти в застосунок

У застосунку українського банку "ПриватБанк" стався збій — наразі користувачі не можуть пройти авторизацію. Про терміни відновлення наразі невідомо.

Неможливість зайти в додаток підтверджує кореспондент Фокусу. У мережі також скаржаться на те, що зайти в додаток не вдається.

Водночас представники "ПриватБанку" у коментарі hromadske підтвердили, що в додатку стався збій. Однак, за їхніми словами, про хакерську атаку не йдеться.

Водночас Downdetector також зафіксував появу скарг не неробочий додаток в останню годину.

Нагадаємо, що 26 березня у додатку "Приват24" стався збій. Тоді клієнти також не могли увійти до мобільного додатку банку.

Нагадаємо, що 27 лютого у банківському додатку Monobank стався масштабний збій, через який у користувачів перестали працювати низка функцій. Зокрема, виникли проблеми з переказами з картки на картку, виплатами з банківських рахунків та сервісом "кредити до завтра", про що повідомляли самі користувачі у соцмережах.

Згодом технічні проблеми в роботі додатку Monobank повторилися і 1 березня. Користувачі знову скаржилися на неможливість переказати кошти, сплатити рахунки або скористатися окремими сервісами. У банку опублікували оголошення про технічні складнощі та зауважили, що лагодять перекази по реквізитах та поповнення мобільного.

Також Фокус писав, що 9 березня "Ощадбанк" тимчасово призупинив роботу своїх електронних сервісів через підозру на кібератаку. Однак приблизно через годину після перевірки додаток відновив роботу.