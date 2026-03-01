В Monobank стався масовий збій: українці не можуть переказати кошти

В застосунку Monobank стався масштабний збій. Користувачі скаржаться на неможливість переказати кошти, сплатити рахунки чи скористатися певними сервісами.

Про масовий збій в Monobank повідомляє "РБК-Україна". В застосунку банку опубліковано оголошення про технічні складнощі.

"Наразі глючать перекази по реквізитах, поповнення мобільного, лагодимо, дуже скоро все запрацює", — ідеться в повідомленні.

"Монобанк" повідомляє про роботу над усуненням технічних складнощів Фото: скриншот

При цьому журналісти зазначають, що українці почали скаржитися в соцмережах на збій у "Монобанку" ще 28 лютого. Користувачі писали, що не можуть переказати гроші, оплатити рахунки та здійснити інші базові фінансові операції.

Новина доповнюється…