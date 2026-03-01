В Monobank произошел массовый сбой: украинцы не могут перевести средства

В приложении Monobank произошел масштабный сбой. Пользователи жалуются на невозможность перевести средства, оплатить счета или воспользоваться определенными сервисами.

О массовом сбое в Monobank сообщает "РБК-Украина". В приложении банка 1 марта опубликовано объявление о технических сложностях.

"Сейчас глючат переводы по реквизитам, пополнение мобильного, чиним, очень скоро все заработает", — говорится в сообщении.

"Монобанк" сообщает о работе над устранением технических сложностей Фото: скриншот

При этом журналисты отмечают, что украинцы начали жаловаться в соцсетях на сбой в "Монобанке" еще 28 февраля. Пользователи писали, что не могут перевести деньги, оплатить счета и осуществить другие базовые финансовые операции.

По информации издания, клиенты Monobank сообщали о недоступности переводов с карты на карту (P2P), платежей по реквизитам и пополнения мобильного, а также некоторые украинцы сталкивались с проблемами с выплатами с "банок" и работой сервиса "кредит до завтра".

Напомним, ранее массовый сбой в приложении Monobank произошел 27 февраля. Тогда украинцы жаловались, что не могут воспользоваться рядом функций.

Сооснователь "Монобанка" Олег Гороховский 22 февраля сообщал об атаке хакеров, которые взломали недавно "А-банк". По словам Гороховского, попытка "хакнуть" Monobank потерпела неудачу.

"А-банк" сообщал о масштабной кибератаке в ночь с 15 на 16 февраля — тогда со счетов украинцев списались средства. В учреждении заверили, что все деньги клиентам вернули.