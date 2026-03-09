"Ощадбанк" тимчасово зупинив онлайн-сервіси через підозру на кібератаку: подробиці

Сьогодні, 9 березня, "Ощадбанк" тимчасово зупинив роботу своїх електронних сервісів через підозру на кібератаку. Станом на ранок проводиться перевірка систем, аби забезпечити безпеку клієнтів і відновити нормальне функціонування сервісів.

Як йдеться у публікації "Ощадбанку" на сторінці в Telegram, близько 10:00 спрацювали протоколи безпеки банку через ймовірну DDoS-атаку. У зв’язку з цим сервери банку були тимчасово відключені, щоб запобігти можливим ризикам для даних та фінансових операцій клієнтів.

Фахівці банку вже проводять комплексну технічну перевірку всіх систем. За інформацією установи, протягом найближчої години електронні сервіси мають бути повністю відновлені.

"Протягом найближчої години всі електронні послуги мають бути відновлені в повному обсязі. Перепрошуємо за незручності. Працюємо заради вашої безпеки", — йдетсья в дописі.

