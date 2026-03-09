"Ощадбанк" временно остановил онлайн-сервисы из-за подозрения на кибератаку: подробности

Сегодня, 9 марта, "Ощадбанк" временно остановил работу своих электронных сервисов из-за подозрения на кибератаку. По состоянию на утро проводится проверка систем, чтобы обеспечить безопасность клиентов и восстановить нормальное функционирование сервисов.

Как говорится в публикации "Ощадбанка" на странице в Telegram, около 10:00 сработали протоколы безопасности банка из-за вероятной DDoS-атаки. В связи с этим серверы банка были временно отключены, чтобы предотвратить возможные риски для данных и финансовых операций клиентов.

Специалисты банка уже проводят комплексную техническую проверку всех систем. По информации учреждения, в течение ближайшего часа электронные сервисы должны быть полностью восстановлены.

"В течение ближайшего часа все электронные услуги должны быть восстановлены в полном объеме. Приносим извинения за неудобства. Работаем ради вашей безопасности", — говорится в заметке.

Напомним, что 5 марта венгерские власти безосновательно задержали два автомобиля инкассаторской службы "Ощадбанка", которые сопровождали семь сотрудников бригады. Автомобили осуществляли плановые перевозки иностранной валюты и банковских металлов между "Райффайзен банк Австрия" и "Ощадбанк Украина".

Позже венгерские правоохранительные органы заявили, что причиной задержания стало подозрение в попытке незаконного вывоза крупных сумм денег и золота в Украину. По их данным, речь идет о 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. Зато в "Ощадбанке" подчеркнули, что никаких юридических оснований для таких действий не существовало, и ценности, которые находились в похищенных автомобилях, принадлежат государственному банку.

Также Фокус писал, что хотя семерых инкассаторов уже вернули, Венгрия до сих пор удерживает захваченные автомобили и ценности "Ощадбанка" без законных оснований. Поэтому банк требует их немедленного возвращения и планирует отстаивать свои права через обжалование ограничительных мер и правовые действия для возвращения имущества.