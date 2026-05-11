В "ПриватБанке" произошел сбой: не удается зайти в приложение

В приложении украинского банка "ПриватБанк" произошел сбой — сейчас пользователи не могут пройти авторизацию. О сроках восстановления пока неизвестно.

Невозможность зайти в приложение подтверждает корреспондент Фокуса. В сети также жалуются на то, что зайти в приложение не удается.

В то же время представители "ПриватБанка" в комментарии hromadske подтвердили, что в приложении произошел сбой. Однако, по их словам, о хакерской атаке речь не идет.

В то же время Downdetector также зафиксировал появление жалоб не нерабочее приложение в последний час.

Напомним, что 26 марта в приложении "Приват24" произошел сбой. Тогда клиенты также не могли войти в мобильное приложение банка.

Напомним, что 27 февраля в банковском приложении Monobank произошел масштабный сбой, из-за которого у пользователей перестали работать ряд функций. В частности, возникли проблемы с переводами с карты на карту, выплатами с банковских счетов и сервисом "кредиты до завтра", о чем сообщали сами пользователи в соцсетях.

Впоследствии технические проблемы в работе приложения Monobank повторились и 1 марта. Пользователи снова жаловались на невозможность перевести средства, оплатить счета или воспользоваться отдельными сервисами. В банке опубликовали объявление о технических сложностях и отметили, что чинят переводы по реквизитам и пополнение мобильного.

Также Фокус писал, что 9 марта "Ощадбанк" временно приостановил работу своих электронных сервисов из-за подозрения на кибератаку. Однако примерно через час после проверки приложение возобновило работу.