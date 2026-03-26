Сбой в приложении "Приват24": клиенты не могут войти в сервис

26 марта в приложении "Приват24" произошел сбой. Клиенты сообщают, что не могут войти в мобильное приложение банка.

Как пишет издание "РБК-Украина", пользователи жалуются на невозможность осуществить вход в сервис.

Впоследствии, пресс-секретарь банка Олег Серга сообщил изданию, что приложение уже работает в штатном режиме и сбой, который перед этим произошел устранен специалистами. Сейчас причины перебоев в работе приложения не комментируют.

Напомним, что 27 февраля в банковском приложении Monobank произошел масштабный сбой, из-за которого у пользователей перестали работать ряд функций. В частности, возникли проблемы с переводами с карты на карту, выплатами с банковских счетов и сервисом "кредиты до завтра", о чем сообщали сами пользователи в соцсетях.

Впоследствии технические проблемы в работе приложения Monobank повторились и 1 марта. Пользователи снова жаловались на невозможность перевести средства, оплатить счета или воспользоваться отдельными сервисами. В банке опубликовали объявление о технических сложностях и отметили, что чинят переводы по реквизитам и пополнение мобильного.

Также Фокус писал, что 9 марта "Ощадбанк" временно приостановил работу своих электронных сервисов из-за подозрения на кибератаку. Однако примерно через час после проверки приложение возобновило работу.