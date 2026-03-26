Збій у додатку "Приват24": клієнти не можуть увійти до сервісу

26 березня у додатку "Приват24" стався збій. Клієнти повідомляють, що не можуть увійти до мобільного додатку банку.

Як пише видання "РБК-Україна", користувачі скаржаться на неможливість здійснити вхід до сервісу.

Згодом, прес-секретар банку Олег Серга повідомив видання, що додаток вже працює в штатному режимі і збій, який перед цим стався усунено фахівцями. Наразі причини перебоїв у роботі програми не коментують.

Нагадаємо, що 27 лютого у банківському додатку Monobank стався масштабний збій, через який у користувачів перестали працювати низка функцій. Зокрема, виникли проблеми з переказами з картки на картку, виплатами з банківських рахунків та сервісом "кредити до завтра", про що повідомляли самі користувачі у соцмережах.

Згодом технічні проблеми в роботі додатку Monobank повторилися і 1 березня. Користувачі знову скаржилися на неможливість переказати кошти, сплатити рахунки або скористатися окремими сервісами. У банку опублікували оголошення про технічні складнощі та зауважили, що лагодять перекази по реквізитах та поповнення мобільного.

Також Фокус писав, що 9 березня "Ощадбанк" тимчасово призупинив роботу своїх електронних сервісів через підозру на кібератаку. Однак приблизно через годину після перевірки додаток відновив роботу.