Facebook и Viber, Приватбанк и Монобанк: в Украине произошел масштабный сбой цифровых платформ

Около 15 ч 2 июня граждане Украины заметили сбой в работе соцсетей, мессенджеров, облачных сервисов, игровых и банковских платформ, показал мониторинговый портал Downdetector. Есть проблемы в работе Facebook, Viber, Roblox, Google, Claude. Не работают также Canva и Netflix.

Пользователи Facebook заметили неполадки при работе в браузере, говорится в отчете Downdetector. Между тем проблемы с "Приватбанком" затронули и браузер, и приложение, и авторизацию. В Viber жаловались на приложение, обмен сообщениями и голосовые вызовы. Аналогичные сообщения фиксировались в США: западные пользователи писали о сложностях с авторизацией и работой приложения и сайта.

На странице с данными о Facebook указано, что проблемы появились около 15 часов и продолжаются уже второй час подряд. На карте с данными о сбоях обозначены жалобы из Киева, а ситуация в других городах или нормальная, или информация о проблемах не поступила в Downdetector.

В "Приватбанке" проблемы начались также около 15 ч, но на карте более выразительные отметки в Киеве, Харькове и Днепре.

Между тем ситуация в Монобанке несколько отличается: на карте сбоев Downdetector есть отметки в Киеве, Харькове, Днепре, Львове, Луцке, Одессе, Черновцах, Ивано-Франковске.

Сбой цифровых платформ — детали

На странице Facebook "Приватбанк" есть комментарии пользователей, которые жалуются на сбой сервиса: отмечают, что не могут зайти в приложение "Приват24", и удивляются, почему банк не реагирует на ситуацию.

На портале и страницах соцсетей "Монобанка" не было комментариев по поводу сбоя, но на ситуацию откликнулся СЕО Олег Гороховский. В Telegram-канале "ОГо!" Головский написал, что действительно произошел сбой, извинился за это, сообщил о сбое на облачных сервисах и сообщил, что ошибку пытаются исправить.

Отметим, Фокус писал о сбое цифровых платформ, которые происходили в 2025 году и ранее. Один из таких случаев зафиксировали в мае 2026 года: пользователи жаловались, что не могут зайти в приложение "Приватбанк". Представители банка в комментарии "Громадське" заявили, что речь не шла о хакерской атаке.

Серия инцидентов произошла в течение 2025 года. Например, 17 ноября заметили проблемы у сервиса "Клаудфлер", в октябре — сбой в работе Zoom, Signal, Facebook, Google, в апреле — сбой Facebook. Instagram, Threads. Кроме того, в том году были проблемы у украинских цифровых сервисов. В частности, в апреле были сбои у сервисов "Новой почты", "Дії", "Ощадбанка".

Напоминаем, в мае 2026 года медиа CNN предупредило об угрозе для оптоволоконных кабелей в Ормузском проливе, по которым может ударить Иран.