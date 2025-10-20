По всему миру не работают сервисы Zoom, Signal, Google, Facebook: что об этом известно

В работе Amazon Web Services – одного из крупнейших облачных провайдеров в мире – произошел масштабный сбой, повлиявший на работу десятков популярных онлайн-сервисов.

Перестали работать Snapchat, Fortnite, Alexa, Signal, Canva, Perplexity, Airtable, McDonald’s App и другие платформы, использующие инфраструктуру AWS, сообщает The Verge.

Первые сообщения о проблемах появились еще ночью, когда AWS отметил "увеличение количества ошибок и задержек" в регионе US-EAST-1. Но проблема оказалась гораздо более масштабной, чем предполагали вначале. Вскоре о сбоях стали сообщать и пользователи из других частей мира.

Издание отмечает, что не работают даже такие функции, как предустановленные будильники у "умного помощника" Alexa.

На момент публикации материала официальных объяснений насчет сбоя от компании Amazon не поступало. Там сообщили лишь о том, что "работают над устранением проблемы", а пользователям советуют следить за обновлениями на официальном статус-портале. Когда будет восстановлена ​​нормальная работа всего сервиса – пока тоже непонятно.

Как напоминает издание, масштабные сбои в работе AWS (Amazon Web Services) уже наблюдались в 2023, 2021 и 2020 годах. Тогда множество веб-сайтов и платформ не работали несколько часов.

