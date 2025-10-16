Масштабный сбой YouTube: пользователи массово жалуются на перебои в работе сервиса

В работе популярного видеохостинга YouTube случился масштабный сбой: пользователи со всего мира массово присылают жалобы о перебоях в сервисе. В частности об ошибках информируют пользователи из Азии, Европы и США.

Related video

Неисправности наблюдаются как в веб-версии YouTube, так и в мобильном приложении. Количество жалоб достигло уже более 250 тысяч. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Перебои также наблюдаются в работе YouTube Music и YouTube TV. Пользователи жалуются, что у них не открываются плейлисты и не запускаются музыкальные треки.

Пользователи пишут, что когда пытаются посмотреть видеоролики, на экранах появляется окно с текстом: "An error occurred. Please try again later". Также люди сообщают, что, когда пытаются посмотреть видеоролики, они периодически обрываются.

Больше всего люди жалуются на перебои именно в мобильном приложении YouTube.

Скриншот | пользователи массово жалуются на сбой в YouTube

Информации о том, почему мог произойти сбой в работе YouTube, на момент публикации не поступало. Пользователи предполагают, что перебои могут быть связанными с работой серверов или же внутренними техническими работами в видеохостинге.

Как пишет медиа gbnews.com, в YouTube впоследствии подтвердили масштабный сбой. В Великобритании по меньшей мере 50 тысяч пользователей остались без доступа к просмотру видеороликов на платформе.

В Украине же массовых жалоб на работу YouTube на момент публикации не поступало.

Напомним, 12 октября в The Morning News сообщили, что произошел массовый сбой в работе криптокошелька Trust Wallet: пользователи со всего мира пожаловались на нулевой баланс.

Также в начале октября медиа androidauthority.com рассказало, что YouTube запустил новый интерфейс для смартфонов, чем вызвал неоднозначную реакцию у пользователей.