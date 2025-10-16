Масштабний збій YouTube: користувачі масово скаржаться на перебої у роботі сервісу

У роботі популярного відеохостингу YouTube трапився масштабний збій: користувачі з усього світу масово надсилають скарги щодо перебоїв у сервісі. Зокрема про помилки інформують користувачі з Азії, Європи та США.

Related video

Несправності спостерігаються як у вебверсії YouTube, так і в мобільному застосунку. Кількість скарг сягнула вже понад 250 тисяч. Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

Перебої також спостерігаються у роботі YouTube Music та YouTube TV. Користувачі скаржаться, що у них не відкриваються плейлисти та не запускаються музичні треки.

Користувачі пишуть, що коли намагаються подивитися відеоролики, на екранах з'являється вікно з текстом: "An error occurred. Please try again later". Також люди повідомляють, що, коли намагаються подивитися відеоролики, вони періодично обриваються.

Найбільше люди скаржаться на перебої саме у мобільному застосунку YouTube.

Скриншот | користувачі масово скаржаться на збій у YouTube

Інформації про те, чому міг відбутися збій у роботі YouTube, на момент публікації не надходило. Користувачі припускають, що перебої можуть бути пов'язаними з роботою серверів або ж внутрішніми технічними роботами у відеохостингу.

Як пише медіа gbnews.com, у YouTube згодом підтвердили масштабний збій. У Великій Британії щонайменше 50 тисяч користувачів залишилися без доступу до перегляду відеороликів на платформі.

В Україні натомість масових скарг на роботу YouTube на момент публікації не надходило.

Нагадаємо, 12 жовтня у The Morning News повідомили, що відбувся масовий збій у роботі криптогаманця Trust Wallet: користувачі з усього світу поскаржилися на нульовий баланс.

Також на початку жовтня медіа androidauthority.com розповіло, що YouTube запустив новий інтерфейс для смартфонів, чим викликав неоднозначну реакцію у користувачів.