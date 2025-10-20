По всьому світу не працюють сервіси Zoom, Signal, Google, Facebook: що про це відомо

У роботі Amazon Web Services — одного з найбільших хмарних провайдерів у світі — стався масштабний збій, що вплинув на роботу десятків популярних онлайн-сервісів.

Перестали працювати Snapchat, Fortnite, Alexa, Signal, Canva, Perplexity, Airtable, McDonald's App та інші платформи, що використовують інфраструктуру AWS, повідомляє The Verge.

Перші повідомлення про проблеми з'явилися ще вночі, коли AWS відзначив "збільшення кількості помилок і затримок" у регіоні US-EAST-1. Але проблема виявилася набагато масштабнішою, ніж припускали спочатку. Незабаром про збої стали повідомляти і користувачі з інших частин світу.

Видання зазначає, що не працюють навіть такі функції, як встановлені будильники у "розумного помічника" Alexa.

На момент публікації матеріалу офіційних пояснень щодо збою від компанії Amazon не надходило. Там повідомили лише про те, що "працюють над усуненням проблеми", а користувачам радять стежити за оновленнями на офіційному статус-порталі. Коли буде відновлено нормальну роботу всього сервісу — поки теж незрозуміло.

Як нагадує видання, масштабні збої в роботі AWS (Amazon Web Services) уже спостерігалися у 2023, 2021 і 2020 роках. Тоді безліч веб-сайтів і платформ не працювали кілька годин.

