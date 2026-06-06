Недорогой, но яркий OLED-телевизор для футбола: назван лучший вариант лета 2026 года (фото)

11 июня стартует Чемпионат мира по футболу 2026 года. OLED-телевизор LG C5 назван лучшей моделью для зрителей, желающих получить максимум эмоций от домашних трансляций.

Эксперты издания What Hi-Fi? отметили, что линейка телевизоров LG C5 в разных диагоналях получила сразу три престижные награды, включая статус "лучшего среднебюджетного ТВ с диагональю 55–77 дюймов", и признана оптимальным решением для просмотра спортивных событий этого лета.

Качество картинки и результаты тестов LG C5

Визуально модель очень похожа на своего предшественника C4, однако ключевые изменения скрыты внутри. Производитель улучшил технические характеристики, повысив пиковую яркость панели и детализацию светлых участков.

По словам специалистов, яркие цвета и выраженная трехмерная глубина изображения делают LG C5 идеальным выбором для трансляций Чемпионата мира. Цвета остаются насыщенными и сочными, но при этом никогда не выглядят перегруженными или неестественными.

Відео дня

Телевизор демонстрирует превосходство над аналогам в отображении сложных сцен с низким уровнем освещения. В сравнительных тестах против конкурентов от Sony модель от LG точнее передает тончайшие цветовые вариации и градации оттенков в темноте. Для любителей кино предусмотрен режим Filmmaker Mode, обеспечивающий аутентичную и динамичную картинку без лишней программной обработки.

LG C5 42" OLED: 42-дюймовая диагональ остается самой компактной и доступной Фото: RTINGS

Гейминг и смарт-функции LG C5

LG традиционно удерживает лидерство в сфере игровых технологий, и модель C5 не стала исключением. Телевизор оснащен четырьмя портами стандарта HDMI 2.1 с максимальной пропускной способностью. Все разъемы поддерживают:

игровой процесс в разрешении 4K с частотой обновления до 144 Гц;

технологию переменной частоты обновления (VRR);

автоматический режим низкой задержки (ALLM).

В качестве смарт-платформы используется быстрая операционная система webOS 25. Она поддерживает все современные стриминговые приложения (включая Netflix, Disney+, Apple TV и Amazon Prime Video), что гарантирует комфортный и стабильный просмотр матчей через интернет.

Система WebOS в LG C5 поддерживает все главные стриминговые сервисы для спортивных трансляций Фото: Stuff

Главный недостаток LG C5

Единственным слабым местом телевизора эксперты называют встроенные динамики. Их возможностей и четкости вполне хватает для повседневных передач и диалогов, но для создания мощного кинематографичного звука или полноценного эффекта присутствия на стадионе встроенной акустике не хватает веса. Для улучшения ситуации рекомендуется сразу докупить качественный саундбар.

Цена LG C5 в Украине

LG OLED42C5 — от 32 103 грн

LG OLED55C5 — от 43 074 грн

Ранее сообщалось про лучшие 65-дюймовые телевизоры 2026 года, в число которых вошел LG C5. Но и другие бренды сейчас имеют сильные предложения с хорошей картинкой — например, Sony и TCL.

Также Фокус писал про лучший 85-дюймовый телевизор с доступной ценой.