Недорогий, але яскравий OLED-телевізор для футболу: названо найкращий варіант літа 2026 року (фото)

11 червня стартує Чемпіонат світу з футболу 2026 року. OLED-телевізор LG C5 названо найкращою моделлю для глядачів, які бажають отримати максимум емоцій від домашніх трансляцій.

Експерти видання What Hi-Fi? відзначили, що лінійка телевізорів LG C5 у різних діагоналях отримала одразу три престижні нагороди, включно зі статусом "кращого середньобюджетного ТБ з діагоналлю 55-77 дюймів", і визнана оптимальним рішенням для перегляду спортивних подій цього літа.

Якість картинки і результати тестів LG C5

Візуально модель дуже схожа на свого попередника C4, проте ключові зміни приховані всередині. Виробник поліпшив технічні характеристики, підвищивши пікову яскравість панелі та деталізацію світлих ділянок.

За словами фахівців, яскраві кольори і виражена тривимірна глибина зображення роблять LG C5 ідеальним вибором для трансляцій Чемпіонату світу. Кольори залишаються насиченими і соковитими, але при цьому ніколи не виглядають перевантаженими або неприродними.

Відео дня

Телевізор демонструє перевагу над аналогам у відображенні складних сцен з низьким рівнем освітлення. У порівняльних тестах проти конкурентів від Sony модель від LG точніше передає найтонші колірні варіації і градації відтінків у темряві. Для любителів кіно передбачено режим Filmmaker Mode, що забезпечує автентичну і динамічну картинку без зайвої програмної обробки.

LG C5 42" OLED: 42-дюймова діагональ залишається найкомпактнішою і найдоступнішою Фото: RTINGS

Геймінг і смарт-функції LG C5

LG традиційно утримує лідерство у сфері ігрових технологій, і модель C5 не стала винятком. Телевізор оснащений чотирма портами стандарту HDMI 2.1 з максимальною пропускною здатністю. Усі роз'єми підтримують:

ігровий процес у роздільній здатності 4K з частотою оновлення до 144 Гц;

технологію змінної частоти оновлення (VRR);

автоматичний режим низької затримки (ALLM).

Як смарт-платформа використовується швидка операційна система webOS 25. Вона підтримує всі сучасні стримінгові додатки (включно з Netflix, Disney+, Apple TV і Amazon Prime Video), що гарантує комфортний і стабільний перегляд матчів через інтернет.

Система WebOS в LG C5 підтримує всі головні стрімінгові сервіси для спортивних трансляцій Фото: Stuff

Головний недолік LG C5

Єдиним слабким місцем телевізора експерти називають вбудовані динаміки. Їхніх можливостей і чіткості цілком вистачає для повсякденних передач і діалогів, але для створення потужного кінематографічного звуку або повноцінного ефекту присутності на стадіоні вбудованій акустиці не вистачає ваги. Для поліпшення ситуації рекомендується відразу докупити якісний саундбар.

Ціна LG C5 в Україні

LG OLED42C5 — від 32 103 грн

LG OLED55C5 — від 43 074 грн

Раніше повідомлялося про найкращі 65-дюймові телевізори 2026 року, до числа яких увійшов LG C5. Але й інші бренди зараз мають сильні пропозиції з гарною картинкою — наприклад, Sony і TCL.

Також Фокус писав про найкращий 85-дюймовий телевізор із доступною ціною.