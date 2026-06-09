Названы самые надежные смартфоны 2026 года: они могут спокойно работать 7-8 лет (фото)

Большинство пользователей сообщают, что их устройства выходят из строя через 4 года, или чуть раньше. Один юзер пользовался Moto Z в течение 8-ми лет и ни на что не жаловался.

Телефоны Motorola могут прослужить от 3-х до 8-ми лет при надлежащем уходе. Аппаратное обеспечение, скорее всего, останется работоспособным, но у Motorola есть одна серьезная проблема, которая не позволяет ей подняться на высокие позиции в списках лучших телефонов: поддержка программного обеспечения, пишет обозреватель bgr.com.

Мало того, что производитель медленно выпускает обновления программного обеспечения, они, как правило, редки: обновления ОС ожидаются примерно каждые 3 года. Это разочаровывает, учитывая, что пользователи Google Pixel, например, получают обновления программного обеспечения в течение 7-ми лет.

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Смартфон Motorola Edge 60 Pro Фото: gsmarena.com

Срок службы смартфонов Motorola

Самым большим преимуществом Motorola является цена. Например, Motorola Edge 60 Pro имеет некоторые мощные характеристики, включая 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ встроенной памяти, процессор 3,35 ГГц и камеру на 50 МП. Этот пакет способен обеспечить высокую производительность за 450-470 долларов.

Телефоны данного бренда также могут прослужить довольно долго, по крайней мере, с точки зрения аппаратного обеспечения. Большинство пользователей сообщают, что их устройства выходят из строя через 4 года, или чуть раньше. Один юзер пользовался Moto Z в течение 8-ми лет и ни на что не жаловался, а другой сообщил, что его Moto G7 Power работает уже почти 7 лет с емкостью аккумулятора 87 %.

Смартфон Moto G Power 5G Фото: Скриншот

Однако проблемы с обновлениями программного обеспечения портят компании репутацию. Обновления поддерживаются всего 2-3 года, и создается впечатление, что производитель пытается "стимулировать" людей покупать телефоны чаще. Да, дешевые модели, такие как Motorola G Play (цена 200 долларов, — прим.ред.), конечно, привлекательны, однако не все хотят менять смартфон каждый год, грубо говоря.

Ситуация становится еще хуже, если посмотреть на других производителей. Например, Google и Samsung регулярно поддерживают устройства в течение 7-ми лет, а OPPO обещает 6-летний график обновлений для своих бюджетных устройств. По сравнению с ними подход Motorola весьма разочаровывает, заключает автор материала.

Если вы заинтересованы в покупке нового смартфона, то обратите внимание на модели с хорошей батареей, а также на телефоны, оснащенные вот этими мощными чипами.