Названо найнадійніші смартфони 2026 року: вони можуть спокійно працювати 7-8 років (фото)

Більшість користувачів повідомляють, що їхні пристрої виходять з ладу через 4 роки, або трохи раніше. Один юзер користувався Moto Z протягом 8-ми років і ні на що не скаржився.

Телефони Motorola можуть прослужити від 3-х до 8-ми років при належному догляді. Апаратне забезпечення, найімовірніше, залишиться працездатним, але у Motorola є одна серйозна проблема, що не дає змоги їй піднятися на високі позиції в списках найкращих телефонів: підтримка програмного забезпечення, пише оглядач bgr.com.

Мало того, що виробник повільно випускає оновлення програмного забезпечення, вони, як правило, рідкісні: оновлення ОС очікуються приблизно кожні 3 роки. Це розчаровує, враховуючи, що користувачі Google Pixel, наприклад, отримують оновлення програмного забезпечення протягом 7-ми років.

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Смартфон Motorola Edge 60 Pro Фото: gsmarena.com

Термін служби смартфонів Motorola

Найбільшою перевагою Motorola є ціна. Наприклад, Motorola Edge 60 Pro має деякі потужні характеристики, включно з 12 ГБ оперативної пам'яті, 512 ГБ вбудованої пам'яті, процесор 3,35 ГГц та камеру на 50 МП. Цей пакет здатний забезпечити високу продуктивність за 450-470 доларів.

Телефони цього бренду також можуть прослужити досить довго, принаймні, з точки зору апаратного забезпечення. Більшість користувачів повідомляють, що їхні пристрої виходять з ладу через 4 роки, або трохи раніше. Один юзер користувався Moto Z протягом 8-ми років і ні на що не скаржився, а інший повідомив, що його Moto G7 Power працює вже майже 7 років з ємністю акумулятора 87 %.

Смартфон Moto G Power 5G Фото: Скриншот

Однак проблеми з оновленнями програмного забезпечення псують компанії репутацію. Оновлення підтримуються всього 2-3 роки, і складається враження, що виробник намагається "стимулювати" людей купувати телефони частіше. Так, дешеві моделі, як-от Motorola G Play (ціна 200 доларів, — прим.ред.), звісно, привабливі, проте не всі хочуть змінювати смартфон щороку, грубо кажучи.

Ситуація стає ще гіршою, якщо подивитися на інших виробників. Наприклад, Google і Samsung регулярно підтримують пристрої протягом 7-ми років, а OPPO обіцяє 6-річний графік оновлень для своїх бюджетних пристроїв. Порівняно з ними підхід Motorola вельми розчаровує, підсумовує автор матеріалу.

Якщо ви зацікавлені в покупці нового смартфона, то зверніть увагу на моделі з гарною батареєю, а також на телефони, оснащені ось цими потужними чипами.