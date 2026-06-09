Наконец-то понятно, почему зарядка смартфонов ограничена до 80%: это изменило все

Ограничения зарядки предназначены для улучшения состояния телефона, но произвольные ограничения могут привести к тому, что в итоге у вас будет меньше заряда, чем вы ожидаете.

Последние модели Apple iPhone, Samsung, Xiaomi и других производителей имеют встроенные функции ограничения зарядки до 80-90%. Это необходимо для продления жизненного цикла аккумуляторов. Обозреватель Джон Гилберт разобрался в данном вопросе, чтобы понять, что это дает, пишет androidpolice.com.

"Ограничения зарядки предназначены для улучшения состояния телефона, но произвольные ограничения могут привести к тому, что в итоге у вас будет меньше заряда, чем вы ожидаете. Я решил эту проблему на своем Google Pixel, поняв, что означают параметры зарядки и как ими пользоваться", — уверяет обозреватель.

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Современные смартфоны защищены от перезарядки

Существует множество мифов о том, как работает зарядка. Большинство из них связаны с тем, что происходит, когда батарея смартфона разряжена на 100%. Распространенное заблуждение: если оставить телефон подключенным к кабелю зарядки после 100-процентного заполнения, то это может повредить батарею, привести к перегреву и деградации аккумулятора.

Смартфон на зарядке Фото: androidpolice.com

В теории это утверждение верно. Полная зарядка батареи со временем повредит ее, но на самом деле не стоит беспокоиться. Смартфоны оснащены микросхемами управления питанием, которые прекращают зарядку, когда батарея наполнена на 100%, и возобновляют ее, если уровень заряда падает ниже 100%. Эти микросхемы называются интегральными схемами управления питанием (PMIC) и используются в большинстве устройств с батарейным питанием.

PMIC выполняет ряд функций, но самое главное — защищает от перезарядки и перегрева. Таким образом, если телефон начинает перегреваться, PMIC может приостановить зарядку. Аналогичные микросхемы также используются в зарядных устройствах для предотвращения подобных проблем. Но есть одна проблема, которую PMIC решить не могут.

Компромисс между "здоровьем" и временем автономной работы

Производители утверждают, что 80% — это безопасный предел зарядки. Но почему именно 80%?

Литий-ионные батареи, используемые в смартфонах, со временем деградируют. При зарядке ионы накапливаются в аноде. При использовании батареи ионы текут от анода к катоду, создавая электрический ток. Проблема в том, что ионы повреждают анод; чем больше ионов накапливается, тем быстрее происходит повреждение.

Смартфон на зарядке Фото: macworld.com

Представьте себе комнату, полную людей на вечеринке. По мере заполнения комнаты люди, как правило, чувствуют себя комфортно, так как у них есть место, чтобы двигаться и разговаривать. Если ограничить заполняемость помещения до 80%, люди смогут передвигаться без дискомфорта. Но если заполнить его на 100%, начнутся проблемы.

Ограничение заряда батареи телефона до 80% — это компромисс между зарядкой и минимизацией повреждений. Хотя телефоны достаточно "умны", чтобы не пытаться зарядиться выше 100%, достижение этого предела уже само по себе приводит к повреждениям.

Безопасный вариант зарядки необходим, но не всегда

"Накопление повреждений аккумулятора занимает годы, и если вы хотите пользоваться телефоном как можно дольше, стоит придерживаться лимита в 80%", — советует Гилберт.

Но можно заряжать смартфон до 80% ночью, а затем до 100% сразу после пробуждения. Это минимизирует время, которое батарея проводит на 100-процентном показателе, при этом оставляя полный заряд каждое утро.

"Тщательная оптимизация батареи может помочь телефону прослужить долгие годы. Если хотите максимально использовать 7-летний цикл поддержки Google Pixel или Samsung Galaxy, обязательно изучите настройки оптимизации батареи", — заключает автор. — "И помните, что не все зарядные устройства одинаковы, поэтому выбор правильного устройства имеет решающее значение для быстрой и безопасной зарядки. Дешевое устройство, очевидно, не самый лучший вариант".

Ранее писали о том, что раскрыт смартфон, который получит столь мощную батарею. Телефон Honor X80 Pro Max получит аккумулятор, емкость которого составит 11 000 мАч, или даже более, предполагает утечка.