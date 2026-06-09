Нарешті зрозуміло, чому зарядка смартфонів обмежена до 80%: це змінило все

Обмеження зарядки призначені для поліпшення стану телефону, але довільні обмеження можуть призвести до того, що в підсумку у вас буде менше заряду, ніж ви очікуєте.

Останні моделі Apple iPhone, Samsung, Xiaomi та інших виробників мають вбудовані функції обмеження зарядки до 80-90%. Це необхідно для продовження життєвого циклу акумуляторів. Оглядач Джон Гілберт розібрався в цьому питанні, щоб зрозуміти, що це дає, пише androidpolice.com.

"Обмеження зарядки призначені для поліпшення стану телефону, але довільні обмеження можуть призвести до того, що в підсумку у вас буде менше заряду, ніж ви очікуєте. Я вирішив цю проблему на своєму Google Pixel, зрозумівши, що означають параметри заряджання і як ними користуватися", — запевняє оглядач.

Сучасні смартфони захищені від перезаряджання

Існує безліч міфів про те, як працює зарядка. Більшість із них пов'язані з тим, що відбувається, коли батарея смартфона розряджена на 100%. Поширена хибна думка: якщо залишити телефон під'єднаним до кабелю зарядки після 100-відсоткового заповнення, то це може пошкодити батарею, призвести до перегріву та деградації акумулятора.

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Смартфон на зарядці Фото: androidpolice.com

У теорії це твердження правильне. Повне заряджання батареї з часом зашкодить їй, але насправді не варто турбуватися. Смартфони оснащені мікросхемами керування живленням, які припиняють заряджання, коли батарея наповнена на 100%, і відновлюють його, якщо рівень заряду падає нижче 100%. Ці мікросхеми називаються інтегральними схемами управління живленням (PMIC) і використовуються в більшості пристроїв з батарейним живленням.

PMIC виконує низку функцій, але найголовніше — захищає від перезарядки та перегріву. Таким чином, якщо телефон починає перегріватися, PMIC може призупинити зарядку. Аналогічні мікросхеми також використовуються в зарядних пристроях для запобігання подібних проблем. Але є одна проблема, яку PMIC вирішити не можуть.

Компроміс між "здоров'ям" і часом автономної роботи

Виробники стверджують, що 80% — це безпечна межа зарядки. Але чому саме 80%?

Літій-іонні батареї, що використовуються в смартфонах, з часом деградують. Під час заряджання іони накопичуються в аноді. Під час використання батареї іони течуть від анода до катода, створюючи електричний струм. Проблема в тому, що іони пошкоджують анод; що більше іонів накопичується, то швидше відбувається пошкодження.

Смартфон на зарядці Фото: macworld.com

Уявіть собі кімнату, повну людей на вечірці. У міру заповнення кімнати люди, як правило, почуваються комфортно, оскільки у них є місце, щоб рухатися і розмовляти. Якщо обмежити заповнюваність приміщення до 80%, люди зможуть пересуватися без дискомфорту. Але якщо заповнити його на 100%, почнуться проблеми.

Обмеження заряду батареї телефону до 80% — це компроміс між заряджанням і мінімізацією пошкоджень. Хоча телефони досить "розумні", щоб не намагатися зарядитися вище 100%, досягнення цієї межі вже саме по собі призводить до пошкоджень.

Безпечний варіант зарядки необхідний, але не завжди

"Накопичення пошкоджень акумулятора займає роки, і якщо ви хочете користуватися телефоном якомога довше, варто дотримуватися ліміту у 80%", — радить Гілберт.

Але можна заряджати смартфон до 80% вночі, а потім до 100% відразу після пробудження. Це мінімізує час, який батарея проводить на 100-відсотковому показнику, при цьому залишаючи повний заряд щоранку.

"Ретельна оптимізація батареї може допомогти телефону прослужити довгі роки. Якщо хочете максимально використовувати 7-річний цикл підтримки Google Pixel або Samsung Galaxy, обов'язково вивчіть налаштування оптимізації батареї", — підсумовує автор. — "І пам'ятайте, що не всі зарядні пристрої однакові, тому вибір правильного пристрою має вирішальне значення для швидкого і безпечного заряджання. Дешевий пристрій, очевидно, не найкращий варіант".

Раніше писали про те, що розкрито смартфон, який отримає настільки потужну батарею. Телефон Honor X80 Pro Max отримає акумулятор, ємність якого складе 11 000 мАг, або навіть більше, припускає витік.