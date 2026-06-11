Топ-5 смартфонов на мощном чипе и не за все деньги мира: плюсы Vivo, OnePlus, Motorola и др.

Чип Snapdragon 8 Gen 5 предлагает производительность флагманского уровня и современные возможности для смартфонов по доступной цене — Vivo X300 FE, OnePlus 15R, iQOO 15R, Realme Neo 8 и Motorola Signature.

Недавно Фокус сообщал о смартфонах, получивших от производителей лучшие чипы, к которым относятся Snapdragon 8 Elite Gen 5, Dimensity 8400, Exynos 2600, Tensor G5, Apple A19 Pro и др. Сегодня мы публикуем подборку телефонов, оснащенных производительным Snapdragon 8 Gen 5.

Эксперты gizmochina.com выбрали 5 лучших смартфонов с процессором Snapdragon 8 Gen 5, представленных на рынке.

Смартфон Vivo X300 FE Фото: gsmarena.com

1. Vivo X300 FE

Vivo X300 FE предлагает хорошее соотношение цены и качества. Он оснащен тройной камерой, включающей 50-мегапиксельный основной датчик, 50-мегапиксельный перископический телеобъектив и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. На передней панели расположена 50-мегапиксельная селфи-камера.

Відео дня

Телефон оборудован 6,31-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит. Он работает от батареи емкостью 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки мощностью 40 Вт. Также поддерживается обратная проводная и обратная беспроводная зарядка для питания аксессуаров. В плане программного обеспечения он поставляется с Android 16 и обещает обновления ОС до Android 21.

Характеристики Vivo X300 FE:

Дисплей: 6,31-дюймовый LTPO AMOLED, 1216 x 2640 пикселей, частота обновления 120 Гц, HDR10+, пиковая яркость 5000 нит

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (3 нм)

Программное обеспечение: Android 16, до пяти основных обновлений Android

Задняя камера: 50 МП (широкоугольная) + 50 МП (перископический телеобъектив, 3-кратный оптический зум) + 8 МП (сверхширокоугольная 115˚)

Фронтальная камера: 50 МП

Аккумулятор: 6500 мАч

Зарядка: 90 Вт (проводная), 40 Вт (беспроводная), обратная проводная, обратная беспроводная

Подключение: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 2.0

Смартфон OnePlus 15R Фото: gsmarena.com

2. OnePlus 15R

OnePlus 15R — это смартфон с ярким 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с высокой частотой обновления 165 Гц и поддержкой HDR. Чипсет работает в паре с оперативной памятью до 12 ГБ и встроенной памятью до 512 ГБ.

Телефон имеет двойную камеру на задней панели, включая 50-мегапиксельный основной датчик и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Также есть 32-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. Что касается программного обеспечения, он поставляется с Android 16 из коробки и обещает до четырех крупных обновлений ОС Android.

Одним из главных преимуществ OnePlus 15R является его большая батарея емкостью 7400 мАч, которой должно легко хватить более чем на день при обычном использовании. Поддержка быстрой зарядки мощностью 80 Вт обеспечивает быструю подзарядку. Кроме того, устройство оснащено ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и современными функциями подключения, такими как Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 и NFC.

Характеристики OnePlus 15R:

Дисплей: 6,83-дюймовый AMOLED, 1272 x 2800 пикселей, частота обновления 165 Гц, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, 3600 нит (пиковая яркость)

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (3 нм)

Программное обеспечение: Android 16, до четырех основных обновлений Android

Задняя камера: 50 МП (широкоугольная) + 8 МП (сверхширокоугольная 112˚)

Фронтальная камера: 32 МП

Аккумулятор: 7400 мАч

Зарядка: 80 Вт (проводная)

Подключение: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB Type-C 2.0

Смартфон iQOO 15R Фото: gsmarena.com

3. iQOO 15R

Можно ожидать от iQOO 15R более высокой производительности, чем от других телефонов в данном списке, хотя разница невелика. Устройство построено на базе 6,59-дюймовой панели AMOLED с высокой частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью 5000 нит, что обеспечивает отличную видимость на открытом воздухе.

Смартфон имеет те же характеристики камеры, что и OnePlus 15R, а именно: основная камера на 50 МП, сверхширокая камера на 8 МП сзади, селфи-камера на 32 МП, максимальная емкость аккумулятора 7600 мАч и поддержка проводной зарядки мощностью 100 Вт. Телефон поставляется с Android 16 и обещает до четырех крупных обновлений, вплоть до Android 20.

Характеристики iQOO 15R:

Дисплей: 6,59-дюймовый AMOLED, 1260 x 2750 пикселей, частота обновления 144 Гц, HDR10+, 5000 нит (пиковая яркость)

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (3 нм)

Программное обеспечение: Android 16, до четырех основных обновлений Android.

Задняя камера: 50 МП (широкоугольная) + 8 МП (сверхширокая)

Селфи-камера: 32 МП

Аккумулятор: 7600 мАч

Зарядка: 100 Вт (проводная), обратная проводка

Возможности подключения: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB Type-C 2.0.

Смартфон Motorola Signature Фото: PhoneArena

4. Motorola Signature

Motorola Signature оснащен 6,8-дюймовым экраном LTPO AMOLED с высокой частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 6200 нит. Экран имеет защиту Gorilla Glass Victus 2, а устройство сертифицировано по стандарту MIL-STD-810H, что гарантирует выдержку в сложных условиях.

Motorola Signature обладает тройной камерой, состоящей из основной камеры на 50 МП, телеобъектива с перископом на 50 МП и сверхширокоугольной камеры на 50 МП. На передней панели имеется еще один датчик на 50 МП для селфи и видеозвонков.

Телефон получил аккумулятор емкостью 5200 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Кроме того, есть обратная проводная и обратная беспроводная зарядка. Смартфон также обещает 7 обновлений ОС, вплоть до Android 23.

Характеристики Motorola Signature:

Дисплей: 6,8-дюймовый LTPO AMOLED, 1264 x 2780 пикселей, частота обновления 165 Гц, HDR10+, Dolby Vision, 6200 нит (пиковая яркость)

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (3 нм)

Программное обеспечение: Android 16, до семи основных обновлений Android.

Задняя камера: 50 МП (широкоугольная) + 50 МП (телеобъектив с перископом, 3-кратный оптический зум) + 50 МП (сверхширокоугольная)

Селфи-камера: 50 МП

Аккумулятор: 5200 мАч

Зарядка: 90 Вт (проводная), 50 Вт (беспроводная), 10 Вт (проводная, обратная), 5 Вт (беспроводная, обратная)

Возможности подключения: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB Type-C 3.1 Gen 2.

Смартфоны Realme Neo 8 Фото: Realme

5. Realme Neo 8

Realme Neo 8, выпущенный ранее в этом году, скорее всего, останется ограниченным китайским рынком, но ожидается, что он будет выпущен во всем мире как Realme GT 8. Телефон оснащен 6,78-дюймовым экраном AMOLED с высокой частотой обновления 165 Гц и максимальной яркостью 6500 нит.

Телефон Realme поставляется с Android 16 из коробки и, скорее всего, получит как минимум четыре крупных обновления ОС, прежде чем его срок службы закончится. Сзади он оснащен тройной камерой, включающей основную камеру на 50 Мп, перископический телеобъектив на 50 Мп с 3,5-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольную камеру на 8 Мп. Для селфи есть камера на 16 МП.

Realme Neo 8 оснащен массивной батареей емкостью 8000 мАч, самой большой в списке, и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт. И, как и любое другое устройство в списке, оно оснащено ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под дисплеем.

Характеристики Realme Neo 8:

Дисплей: 6,78-дюймовый AMOLED, 1272 x 2772 пикселей, частота обновления 165 Гц, 6500 нит (пиковая яркость)

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (3 нм)

Программное обеспечение: Android 16.

Задняя камера: 50 МП (широкоугольная) + 50 МП (телеобъектив с перископом, 3,5-кратный оптический зум) + 8 МП (сверхширокоугольная)

Селфи-камера: 16 МП.

Батарея: 8000 мАч

Зарядка: 80 Вт (проводная)

Возможности подключения: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB Type-C 2.0.

Ранее мы писали о том, что более 50-ти устройств Realme гарантировано получат обновление ОС до Android 17, как только начнется его распространение в конце этого года.