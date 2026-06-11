Топ-5 смартфонів на потужному чипі і не за всі гроші світу: плюси Vivo, OnePlus, Motorola та ін.

Чип Snapdragon 8 Gen 5 пропонує продуктивність флагманського рівня і сучасні можливості для смартфонів за доступною ціною — Vivo X300 FE, OnePlus 15R, iQOO 15R, Realme Neo 8 і Motorola Signature.

Нещодавно Фокус повідомляв про смартфони, які отримали від виробників найкращі чипи, до яких відносяться Snapdragon 8 Elite Gen 5, Dimensity 8400, Exynos 2600, Tensor G5, Apple A19 Pro та ін. Сьогодні ми публікуємо добірку телефонів, оснащених продуктивним Snapdragon 8 Gen 5.

Експерти gizmochina.com вибрали 5 найкращих смартфонів із процесором Snapdragon 8 Gen 5, представлених на ринку.

Смартфон Vivo X300 FE Фото: gsmarena.com

1. Vivo X300 FE

Vivo X300 FE пропонує хороше співвідношення ціни та якості. Він оснащений потрійною камерою, що включає 50-мегапіксельний основний датчик, 50-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив і 8-мегапіксельний надширококутний об'єктив. На передній панелі розташована 50-мегапіксельна селфі-камера.

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Телефон обладнаний 6,31-дюймовим LTPO AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 5000 ніт. Він працює від батареї ємністю 6500 мАг з підтримкою дротового заряджання потужністю 90 Вт і бездротового заряджання потужністю 40 Вт. Також підтримується зворотна дротова і зворотна бездротова зарядка для живлення аксесуарів. У плані програмного забезпечення він поставляється з Android 16 і обіцяє оновлення ОС до Android 21.

Характеристики Vivo X300 FE:

Дисплей: 6,31-дюймовий LTPO AMOLED, 1216 x 2640 пікселів, частота оновлення 120 Гц, HDR10+, пікова яскравість 5000 ніт

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (3 нм)

Програмне забезпечення: Android 16, до п'яти основних оновлень Android

Задня камера: 50 МП (ширококутна) + 50 МП (перископічний телеоб'єктив, 3-кратний оптичний зум) + 8 МП (надширококутна 115˚)

Фронтальна камера: 50 МП

Акумулятор: 6500 мАг

Зарядка: 90 Вт (дротова), 40 Вт (бездротова), зворотна дротова, зворотна бездротова

Підключення: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 2.0

Смартфон OnePlus 15R Фото: gsmarena.com

2. OnePlus 15R

OnePlus 15R — це смартфон з яскравим 6,83-дюймовим AMOLED-екраном з високою частотою оновлення 165 Гц і підтримкою HDR. Чипсет працює в парі з оперативною пам'яттю до 12 ГБ і вбудованою пам'яттю до 512 ГБ.

Телефон має подвійну камеру на задній панелі, включаючи 50-мегапіксельний основний датчик і 8-мегапіксельний надширококутний об'єктив. Також є 32-мегапіксельна камера для селфі та відеодзвінків. Що стосується програмного забезпечення, він поставляється з Android 16 з коробки і обіцяє до чотирьох великих оновлень ОС Android.

Однією з головних переваг OnePlus 15R є його велика батарея ємністю 7400 мАг, якої повинно легко вистачити більш ніж на день при звичайному використанні. Підтримка швидкої зарядки потужністю 80 Вт забезпечує швидку підзарядку. Крім того, пристрій оснащений ультразвуковим сканером відбитків пальців і сучасними функціями підключення, такими як Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 і NFC.

Характеристики OnePlus 15R:

Дисплей: 6,83-дюймовий AMOLED, 1272 x 2800 пікселів, частота оновлення 165 Гц, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, 3600 ніт (пікова яскравість)

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (3 нм)

Програмне забезпечення: Android 16, до чотирьох основних оновлень Android

Задня камера: 50 МП (ширококутна) + 8 МП (надширококутна 112˚)

Фронтальна камера: 32 МП

Акумулятор: 7400 мАг

Зарядка: 80 Вт (дротова)

Підключення: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB Type-C 2.0

Смартфон iQOO 15R Фото: gsmarena.com

3. iQOO 15R

Можна очікувати від iQOO 15R більш високої продуктивності, ніж від інших телефонів у цьому списку, хоча різниця невелика. Пристрій побудовано на базі 6,59-дюймової панелі AMOLED з високою частотою оновлення 144 Гц і максимальною яскравістю 5000 ніт, що забезпечує відмінну видимість на відкритому повітрі.

Смартфон має ті самі характеристики камери, що й OnePlus 15R, а саме: основна камера на 50 МП, надширока камера на 8 МП ззаду, селфі-камера на 32 МП, максимальна ємність акумулятора 7600 мАг та підтримка дротової зарядки потужністю 100 Вт. Телефон поставляється з Android 16 і обіцяє до чотирьох великих оновлень, аж до Android 20.

Характеристики iQOO 15R:

Дисплей: 6,59-дюймовий AMOLED, 1260 x 2750 пікселів, частота оновлення 144 Гц, HDR10+, 5000 ніт (пікова яскравість)

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (3 нм)

Програмне забезпечення: Android 16, до чотирьох основних оновлень Android.

Задня камера: 50 МП (ширококутна) + 8 МП (надширока)

Селфі-камера: 32 МП

Акумулятор: 7600 мАг

Зарядка: 100 Вт (дротова), зворотна проводка

Можливості підключення: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB Type-C 2.0.

Смартфон Motorola Signature Фото: PhoneArena

4. Підпис Motorola

Motorola Signature оснащений 6,8-дюймовим екраном LTPO AMOLED з високою частотою оновлення 165 Гц і піковою яскравістю 6200 ніт. Екран має захист Gorilla Glass Victus 2, а пристрій сертифіковано за стандартом MIL-STD-810H, що гарантує витримку в складних умовах.

Motorola Signature має потрійну камеру, що складається з основної камери на 50 МП, телеоб'єктива з перископом на 50 МП і надширококутної камери на 50 МП. На передній панелі є ще один датчик на 50 МП для селфі та відеодзвінків.

Телефон отримав акумулятор ємністю 5200 мАг, підтримку дротової зарядки потужністю 90 Вт і бездротову зарядку потужністю 50 Вт. Крім того, є зворотна дротова і зворотна бездротова зарядка. Смартфон також обіцяє 7 оновлень ОС, аж до Android 23.

Характеристики Motorola Signature:

Дисплей: 6,8-дюймовий LTPO AMOLED, 1264 x 2780 пікселів, частота оновлення 165 Гц, HDR10+, Dolby Vision, 6200 ніт (пікова яскравість)

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (3 нм)

Програмне забезпечення: Android 16, до семи основних оновлень Android.

Задня камера: 50 МП (ширококутна) + 50 МП (телеоб'єктив з перископом, 3-кратний оптичний зум) + 50 МП (надширококутна)

Селфі-камера: 50 МП

Акумулятор: 5200 мАг

Зарядка: 90 Вт (дротова), 50 Вт (бездротова), 10 Вт (дротова, зворотна), 5 Вт (бездротова, зворотна)

Можливості підключення: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB Type-C 3.1 Gen 2.

Смартфони Realme Neo 8 Realme Neo 8 Фото: Realme

5. Realme Neo 8

Realme Neo 8, випущений раніше цього року, найімовірніше, залишиться обмеженим китайським ринком, але очікується, що його випустять в усьому світі як Realme GT 8. Телефон оснащений 6,78-дюймовим екраном AMOLED з високою частотою оновлення 165 Гц і максимальною яскравістю 6500 ніт.

Телефон Realme поставляється з Android 16 з коробки і, найімовірніше, отримає щонайменше чотири великих оновлення ОС, перш ніж його термін служби закінчиться. Ззаду він оснащений потрійною камерою, що включає основну камеру на 50 Мп, перископічний телеоб'єктив на 50 Мп з 3,5-кратним оптичним зумом і надширококутну камеру на 8 Мп. Для селфі є камера на 16 МП.

Realme Neo 8 оснащений масивною батареєю ємністю 8000 мАг, найбільшою в списку, і підтримує швидку дротову зарядку потужністю 80 Вт. І, як і будь-який інший пристрій у списку, він оснащений ультразвуковим сканером відбитків пальців під дисплеєм.

Характеристики Realme Neo 8:

Дисплей: 6,78-дюймовий AMOLED, 1272 x 2772 пікселів, частота оновлення 165 Гц, 6500 ніт (пікова яскравість)

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (3 нм)

Програмне забезпечення: Android 16.

Задня камера: 50 МП (ширококутна) + 50 МП (телеоб'єктив з перископом, 3,5-кратний оптичний зум) + 8 МП (надширококутна)

Селфі-камера: 16 МП.

Батарея: 8000 мАг

Зарядка: 80 Вт (дротова)

Можливості підключення: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB Type-C 2.0.

Раніше ми писали про те, що понад 50 пристроїв Realme гарантовано отримають оновлення ОС до Android 17, щойно почнеться його поширення наприкінці цього року.