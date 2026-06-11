Ці 50 смартфонів Realme ось-ось отримають оновлення до Android 17: повний список
Якщо ваш пристрій є в переліку, то він гарантовано отримає оновлення до Android 17, щойно почнеться його поширення наприкінці цього року.
У разі Realme, нова ОС постачатиметься з оболонкою Realme UI 8.0, яка має привнести додатковий набір функцій і поліпшень, окрім тих, що надаються безпосередньо командою розробників Google, пише gizmochina.com.
Оновлення Realme до Android 17: список пристроїв
Серія Realme GT
- Realme GT 8 Pro
- Realme GT 7
- Realme GT 7 Pro
- Realme GT 7 Pro Racing
- Realme GT 7T
- Realme GT 6
- Realme GT 6T
- Realme GT 5 Pro
Номерна серія Realme
- Realme 16
- Realme 16 Pro
- Realme 16 Pro+
- Realme 16T
- Realme 15
- Realme 15 Pro
- Realme 15 Lite
- Realme 15T
- Realme 15x
- Realme 14
- Realme 14 Pro
- Realme 14 Pro+
- Realme 14T
Серія Realme P
- Realme P4
- Realme P4 Pro
- Realme P4 Lite
- Realme P4 Lite 4G
- Realme P4 5G
- Realme P4R
- Realme P4x
- Realme P3
- Realme P3 Pro
- Realme P3 Ultra
- Realme P3x
Серія Realme C
- Realme С85
- Realme С85 4G
- Realme 85 Pro
- Realme С83
- Realme С75
- Realme C75x
- Realme С73
- Realme С71
Серія Realme Narzo
- Realme Narzo Power 5G
- Realme Narzo 100 Lite
- Realme Narzo 90
- Realme Narzo 90X
- Realme Narzo 80 Lite
- Realme Narzo 80 Lite 4G
- Realme Narzo 80 Pro
- Realme Narzo 80x
Realme Note-серія
- Realme Note 80
- Realme Note 70
- Realme Note 70T
Realme серія Pad
- Realme Pad 3
"Якщо ваш пристрій є в списку, то він гарантовано отримає оновлення до Android 17, щойно почнеться його поширення наприкінці цього року", — зазначає ЗМІ.
Офіційний список може бути більшим, оскільки Realme ще не оголосила політику оновлення для кожного пристрою. Тому журналісті включили тільки ті пристрої, в оновленні яких ми впевнені, щоб список був максимально точним.
Раніше Фокус повідомляв, що смартфон OnePlus 15 обійшов у тестах iPhone 17 Pro Max на 1 бал — 94 проти 93. І тим не менш, це підтверджує, що на ринку є телефони, які нічим не гірші за Apple.