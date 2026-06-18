Лучшие колонки лета 2026 с водонепроницаемостью: топ-3 модели для бассейна (фото)
Портативная акустика с защитой от воды позволяет безопасно слушать музыку у бассейна или на пляже. Такие устройства не боятся брызг, дождя и кратковременных погружений в воду.
Фокус собрал три лучших модели водонепроницаемых колонок для лета 2026 года. В список вошли популярные устройства с надежными корпусами и длительной автономностью.
JBL Flip Essential 2
Модель JBL Flip Essential 2 представляет собой компактную портативную акустику формата 2.0 с выходной мощностью 20 Вт. Динамик размером 44 на 80 мм воспроизводит звук в частотном диапазоне от 65 до 20000 Гц. Корпус изготовлен из пластика и прочного текстиля. Устройство получило класс защиты IPX7, что позволяет использовать его рядом с водой без риска повреждения внутренних компонентов.
Синхронизация со смартфонами происходит через модуль Bluetooth 5.1. Автономную работу поддерживает литий-ионный аккумулятор емкостью 3250 мАч. Полного заряда хватает на 10 часов непрерывного воспроизведения музыки. Восполнение энергии занимает три часа через комплектный кабель USB Type-C. Интегрированный светодиодный индикатор помогает отслеживать текущий уровень заряда батареи.
- Цена в Украине: 3999 грн
HiFuture Gravity Black
Колонка HiFuture Gravity Black формата 2.1 предлагает всенаправленное звучание на 360 градусов с максимальной выходной мощностью 45 Вт. Система состоит из высокочастотного динамика на 15 Вт и низкочастотного излучателя на 30 Вт. Конструкция корпуса полностью соответствует стандарту влагозащиты IPX7. Пользователи могут объединить два одинаковых устройства в стереопару для создания объемного звука.
Модель оснащена динамической RGB-подсветкой корпуса для визуального сопровождения треков. Подключение к источникам звука обеспечивает модуль Bluetooth 5.3. Встроенная батарея на 4000 мАч рассчитана на 8 часов работы без подключения к сети. Зарядка аккумулятора длится 3,5 часа. Вес аудиосистемы составляет 1735 граммов.
- Цена в Украине: 2999 грн
JBL Charge Essential 2
Акустическая система JBL Charge Essential 2 мощностью 40 Вт отличается наличием оригинального драйвера, отдельного твитера и двух пассивных излучателей. Низкочастотный динамик выдает 30 Вт, а высокочастотный добавляет 10 Вт мощности. Колонка защищена от воды по стандарту IPX7. Габариты устройства составляют 220 на 96 на 93,4 мм при весе 930 граммов.
Главной особенностью модели стала высокая автономность и встроенный блок питания. Аккумулятор емкостью 7500 мАч обеспечивает до 20 часов воспроизведения музыки. Устройство можно использовать как внешний аккумулятор для зарядки смартфонов через стандартный разъем USB. Соединение с источником звука выполняется по протоколу Bluetooth 5.1. Полное восстановление заряда самой колонки через порт USB Type-C занимает четыре часа.
- Цена в Украине: 5499 грн
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