Лучшие колонки лета 2026 с водонепроницаемостью: топ-3 модели для бассейна (фото)

Портативная акустика с защитой от воды позволяет безопасно слушать музыку у бассейна или на пляже. Такие устройства не боятся брызг, дождя и кратковременных погружений в воду.

Фокус собрал три лучших модели водонепроницаемых колонок для лета 2026 года. В список вошли популярные устройства с надежными корпусами и длительной автономностью.

JBL Flip Essential 2

Модель JBL Flip Essential 2 представляет собой компактную портативную акустику формата 2.0 с выходной мощностью 20 Вт. Динамик размером 44 на 80 мм воспроизводит звук в частотном диапазоне от 65 до 20000 Гц. Корпус изготовлен из пластика и прочного текстиля. Устройство получило класс защиты IPX7, что позволяет использовать его рядом с водой без риска повреждения внутренних компонентов.

Колонка JBL Flip Essential 2 Фото: Скриншот

Синхронизация со смартфонами происходит через модуль Bluetooth 5.1. Автономную работу поддерживает литий-ионный аккумулятор емкостью 3250 мАч. Полного заряда хватает на 10 часов непрерывного воспроизведения музыки. Восполнение энергии занимает три часа через комплектный кабель USB Type-C. Интегрированный светодиодный индикатор помогает отслеживать текущий уровень заряда батареи.

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Цена в Украине: 3999 грн

HiFuture Gravity Black

Колонка HiFuture Gravity Black формата 2.1 предлагает всенаправленное звучание на 360 градусов с максимальной выходной мощностью 45 Вт. Система состоит из высокочастотного динамика на 15 Вт и низкочастотного излучателя на 30 Вт. Конструкция корпуса полностью соответствует стандарту влагозащиты IPX7. Пользователи могут объединить два одинаковых устройства в стереопару для создания объемного звука.

Колонка HiFuture Gravity Black Фото: Скриншот

Модель оснащена динамической RGB-подсветкой корпуса для визуального сопровождения треков. Подключение к источникам звука обеспечивает модуль Bluetooth 5.3. Встроенная батарея на 4000 мАч рассчитана на 8 часов работы без подключения к сети. Зарядка аккумулятора длится 3,5 часа. Вес аудиосистемы составляет 1735 граммов.

Цена в Украине: 2999 грн

JBL Charge Essential 2

Акустическая система JBL Charge Essential 2 мощностью 40 Вт отличается наличием оригинального драйвера, отдельного твитера и двух пассивных излучателей. Низкочастотный динамик выдает 30 Вт, а высокочастотный добавляет 10 Вт мощности. Колонка защищена от воды по стандарту IPX7. Габариты устройства составляют 220 на 96 на 93,4 мм при весе 930 граммов.

Колонка JBL Charge Essential 2 Фото: YouTube

Главной особенностью модели стала высокая автономность и встроенный блок питания. Аккумулятор емкостью 7500 мАч обеспечивает до 20 часов воспроизведения музыки. Устройство можно использовать как внешний аккумулятор для зарядки смартфонов через стандартный разъем USB. Соединение с источником звука выполняется по протоколу Bluetooth 5.1. Полное восстановление заряда самой колонки через порт USB Type-C занимает четыре часа.

Цена в Украине: 5499 грн

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