Устраняем перегрев смартфона во время игр: топ-3 бюджетных внешних кулера (фото)

Троттлинг и нагрев быстрых чипов (MediaTek и не только) — главная проблема мощных телефонов. Чтобы производительность не падала под нагрузкой, пригодится кулер для внешнего охлаждения.

Фокус собрал подборку из трех недорогих аксессуаров, которые спасут от перегрева смартфоны и планшеты. Кулеры помогут поддерживать высокий FPS в играх и устранят нагрев в любых тяжелых задачах, параллельно препятствуя износу батареи от высоких температур.

BAVIN BF-007

BAVIN BF-007 работает на базе полупроводниковой технологии с мощностью 15 Вт. Встроенный турбовентилятор с бесщеточным мотором и специальными воздуховодами снижает температуру устройства на 10 градусов всего за три минуты. Система предлагает три ступени регулировки интенсивности охлаждения. Устройство работает тихо — уровень шума не превышает 15 дБ. На корпусе расположен порт Type-C для питания, кнопка переключения режимов и элементы управления трехцветной RGB-подсветкой.

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Игровой кулер для смартфона Bavin BF-007 Фото: rozetka.com.ua

Модель универсальна в плане крепления. Для устройств с магнитными системами предусмотрен соответствующий режим фиксации. Если смартфон не магнитится, в комплекте идет специальная металлическая пластина. Также кулер можно закрепить с помощью классической клипсы, которая раздвигается под смартфоны шириной до 9,5 см.

Цена в Украине: от 559 грн.

MEMO CX-07

MEMO CX-07 задействует эффект Пельтье для быстрого отвода тепла от корпуса смартфона к радиатору. Вентилятор мощностью 15 Вт справляется с сильным нагревом даже при пиковых нагрузках на процессор. Особая конструкция спирального рассеивания воздуха делает работу устройства практически бесшумной. Гаджет оснащен динамической RGB-подсветкой и съемной панелью, которая облегчает очистку лопастей и радиатора от пыли.

Магнитный кулер для телефона MEMO CX-07 Фото: rozetka.com.ua

Кулер поддерживает два варианта установки на корпус. Магнитный способ подходит для технологии MagSafe и других смартфонов или планшетов при наклейке комплектного кольца. Съемное механическое крепление предназначено для большинства современных телефонов шириной от 62 до 105 мм. Питание осуществляется через стандартный разъем USB Type-C.

Цена в Украине: от 649 грн.

Remax RT-F7i

Remax RT-F7i получил встроенный дисплей для наглядного контроля режима работы и скорости вращения лопастей. Семилопастной вентилятор мощностью 15 Вт создает сильный воздушный поток. Раздельная система охлаждения и большая зона контакта с корпусом предотвращают перегрев при длительных нагрузках. Предусмотрено два рабочих режима для соблюдения баланса между акустическим комфортом и максимальной производительностью. Внешний вид дополнен геймерской RGB-подсветкой.

Кулер для телефона Remax RT-F7i Фото: rozetka.com.ua

Основным способом фиксации выступает магнитное крепление MagSafe. В комплект поставки входит дополнительное магнитное кольцо для установки кулера на смартфоны без встроенных магнитов. Также производитель положил в коробку качественный кабель USB для стабильного питания и игровые напальчники для улучшения скольжения по сенсорному экрану.

Цена в Украине: от 519 грн.

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