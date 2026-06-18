Як уникнути перегріву смартфона під час ігор: топ-3 бюджетних зовнішніх кулерів (фото)

Тротлінг і нагрівання швидких чіпів (MediaTek та інших) — головна проблема потужних телефонів. Щоб продуктивність не знижувалася під навантаженням, знадобиться кулер для зовнішнього охолодження.

Фокус підготував добірку з трьох недорогих аксесуарів, які вбережуть смартфони та планшети від перегріву. Кулери допоможуть підтримувати високий FPS в іграх і усунуть нагрівання під час виконання будь-яких ресурсоємних завдань, одночасно запобігаючи зношенню акумулятора від високих температур.

BAVIN BF-007

BAVIN BF-007 працює на основі напівпровідникової технології з потужністю 15 Вт. Вбудований турбовентилятор із безщітковим двигуном та спеціальними повітроводами знижує температуру пристрою на 10 градусів лише за три хвилини. Система пропонує три ступені регулювання інтенсивності охолодження. Пристрій працює тихо — рівень шуму не перевищує 15 дБ. На корпусі розташований порт Type-C для живлення, кнопка перемикання режимів та елементи керування триколірним RGB-підсвічуванням.

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Ігровий кулер для смартфона Bavin BF-007 Фото: rozetka.com.ua

Модель є універсальною щодо кріплення. Для пристроїв із магнітними системами передбачено відповідний режим фіксації. Якщо смартфон не притягується магнітом, у комплекті є спеціальна металева пластина. Також кулер можна закріпити за допомогою класичної кліпси, яка розсувається для смартфонів шириною до 9,5 см.

Ціна в Україні: від 559 грн.

MEMO CX-07

MEMO CX-07 використовує ефект Пельтьє для швидкого відведення тепла від корпусу смартфона до радіатора. Вентилятор потужністю 15 Вт справляється з сильним нагріванням навіть під час пікових навантажень на процесор. Особлива конструкція спірального розсіювання повітря робить роботу пристрою практично безшумною. Гаджет оснащений динамічним RGB-підсвічуванням та знімною панеллю, яка полегшує очищення лопатей і радіатора від пилу.

Магнітний кулер для телефону MEMO CX-07 Фото: rozetka.com.ua

Кулер підтримує два варіанти кріплення до корпусу. Магнітний спосіб підходить для технології MagSafe та інших смартфонів або планшетів за умови наклеювання кільця, що входить до комплекту. Знімне механічне кріплення призначене для більшості сучасних телефонів шириною від 62 до 105 мм. Живлення здійснюється через стандартний роз'єм USB Type-C.

Ціна в Україні: від 649 грн.

Remax RT-F7i

Remax RT-F7i оснащений вбудованим дисплеєм для наочного контролю режиму роботи та швидкості обертання лопатей. Семилопатевий вентилятор потужністю 15 Вт створює потужний повітряний потік. Окрема система охолодження та велика зона контакту з корпусом запобігають перегріванню під час тривалих навантажень. Передбачено два робочі режими для дотримання балансу між акустичним комфортом та максимальною продуктивністю. Зовнішній вигляд доповнено геймерським RGB-підсвічуванням.

Кулер для телефону Remax RT-F7i Фото: rozetka.com.ua

Основним способом фіксації є магнітне кріплення MagSafe. У комплект поставки входить додаткове магнітне кільце для встановлення кулера на смартфони без вбудованих магнітів. Також виробник додав до коробки якісний USB-кабель для стабільного живлення та ігрові накладки на пальці для покращення ковзання по сенсорному екрану.

Ціна в Україні: від 519 грн.

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