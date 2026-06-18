Найкращі колонки літа 2026 року з водонепроникністю: топ-3 моделі для басейну (фото)

Портативна акустика із захистом від води дозволяє безпечно слухати музику біля басейну або на пляжі. Такі пристрої не бояться бризок, дощу та короткочасного занурення у воду.

Фокус підібрав три найкращі моделі водонепроникних колонок на літо 2026 року. До списку увійшли популярні пристрої з надійними корпусами та тривалим часом автономної роботи.

JBL Flip Essential 2

Модель JBL Flip Essential 2 — це компактна портативна акустика формату 2.0 з вихідною потужністю 20 Вт. Динамік розміром 44 на 80 мм відтворює звук у частотному діапазоні від 65 до 20000 Гц. Корпус виготовлений із пластику та міцного текстилю. Пристрій має клас захисту IPX7, що дозволяє використовувати його поблизу води без ризику пошкодження внутрішніх компонентів.

Колонка JBL Flip Essential 2 Фото: Скриншот

Синхронізація зі смартфонами здійснюється через модуль Bluetooth 5.1. Автономну роботу забезпечує літій-іонний акумулятор ємністю 3250 мА·год. Повного заряду вистачає на 10 годин безперервного відтворення музики. Заряджання займає три години за допомогою кабелю USB Type-C, що входить до комплекту. Вбудований світлодіодний індикатор допомагає відстежувати поточний рівень заряду акумулятора.

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Ціна в Україні: 3999 грн

HiFuture Gravity Black

Колонка HiFuture Gravity Black формату 2.1 забезпечує всенаправлене звучання на 360 градусів із максимальною вихідною потужністю 45 Вт. Система складається з високочастотного динаміка потужністю 15 Вт та низькочастотного випромінювача потужністю 30 Вт. Конструкція корпусу повністю відповідає стандарту захисту від вологи IPX7. Користувачі можуть об’єднати два однакові пристрої в стереопару для створення об’ємного звуку.

Колонка HiFuture Gravity Black Фото: Скриншот

Модель оснащена динамічним RGB-підсвічуванням корпусу для візуального супроводу треків. Підключення до джерел звуку забезпечує модуль Bluetooth 5.3. Вбудований акумулятор ємністю 4000 мА·год розрахований на 8 годин роботи без підключення до мережі. Зарядка акумулятора триває 3,5 години. Вага аудіосистеми становить 1735 грамів.

Ціна в Україні: 2999 грн

JBL Charge Essential 2

Акустична система JBL Charge Essential 2 потужністю 40 Вт відрізняється наявністю оригінального драйвера, окремого твітера та двох пасивних випромінювачів. Низькочастотний динамік видає 30 Вт, а високочастотний додає 10 Вт потужності. Колонка захищена від води за стандартом IPX7. Габарити пристрою становлять 220 на 96 на 93,4 мм при вазі 930 грамів.

Колонка JBL Charge Essential 2 Фото: YouTube

Головною особливістю моделі стала висока автономність та вбудований блок живлення. Акумулятор ємністю 7500 мА·год забезпечує до 20 годин відтворення музики. Пристрій можна використовувати як зовнішній акумулятор для заряджання смартфонів через стандартний роз’єм USB. З’єднання з джерелом звуку здійснюється за протоколом Bluetooth 5.1. Повне відновлення заряду самої колонки через порт USB Type-C займає чотири години.

Ціна в Україні: 5499 грн

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