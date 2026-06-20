Лучшие Wi-Fi роутеры 2026 года: топ-5 моделей на разный бюджет (фото)

Всемирный день Wi-Fi отмечается 20 июня. Это отличный повод для обновления домашней беспроводной сети. Современные маршрутизаторы обеспечивают высокую скорость передачи данных и стабильное покрытие для множества гаджетов.

В честь этого события Фокус собрал подборку из пяти актуальных моделей маршрутизаторов на разный бюджет. В список вошли устройства с поддержкой различных стандартов связи от базовых до самых продвинутых.

TP-LINK Archer A64

Маршрутизатор TP-LINK Archer A64 работает в двух диапазонах и поддерживает стандарт связи Wi-Fi 5. Скорость передачи данных достигает 1267 Мбит/с. Устройство оснащено четырьмя внешними несъемными антеннами с технологией Beamforming для направленного усиления сигнала. На задней панели расположены четыре гигабитных порта LAN и один гигабитный порт WAN. Поддержка технологии MU-MIMO позволяет обмениваться данными сразу с несколькими гаджетами без задержек.

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Маршрутизатор TP-LINK Archer A64: базовая модель с Wi-Fi 5 Фото: rozetka.com.ua

Для защиты сети применяется новейший протокол WPA3. Настройка параметров осуществляется через веб-интерфейс или мобильное приложение Tether. В системе предусмотрен родительский контроль для блокировки нежелательного контента и ограничения времени в сети. Анализ отзывов подтверждает хорошую скорость работы и стабильность соединения, однако некоторые пользователи отмечают снижение качества покрытия на большой площади через несколько стен.

Цена в Украине:

TP-LINK Archer A64 — 1349 грн

ASUS RT-AX52

Модель ASUS RT-AX52 стандарта Wi-Fi 6 предлагает общую пропускную способность до 3000 Мбит/с. В диапазоне 5 ГГц скорость достигает 2402 Мбит/с, а на частоте 2,4 ГГц выдает до 547 Мбит/с. Роутер использует технологии MU-MIMO и OFDMA для эффективного распределения трафика при большом количестве подключенных клиентов. Технология BSS Coloring дополнительно снижает помехи от соседних сетей. Для проводного подключения доступны три порта LAN и один порт WAN со скоростью 1 Гбит/с.

Маршрутизатор ASUS RT-AX52: недорогой и надежный вариант с Wi-Fi 6 Фото: Root Nation

Маршрутизатор поддерживает создание бесшовной сети с помощью технологии AiMesh при добавлении совместимых устройств. Встроенная функция Instant Guard VPN обеспечивает безопасное использование общедоступных сетей через домашний роутер. Система защиты включает поддержку протокола WPA3 и расширенные инструменты родительского контроля. Настройка выполняется через фирменное мобильное приложение ASUS Router.

Цена в Украине:

ASUS RT-AX52 — 1999 грн

TP-LINK Archer BE3600

Маршрутизатор TP-LINK Archer BE3600 работает на базе новейшего стандарта Wi-Fi 7 и обеспечивает скорость беспроводного соединения до 3600 Мбит/с. Технология Multi-Link Operation позволяет устройствам подключаться к нескольким диапазонам одновременно для снижения задержек. Использование модуляции 4K-QAM увеличивает плотность передаваемых данных. Для максимально быстрого проводного подключения роутер получил один порт WAN 2.5 Гбит/с и один порт LAN 2.5 Гбит/с. Дополнительно присутствуют три гигабитных порта LAN и разъем USB 3.0 для создания файлового сервера.

Маршрутизатор TP-LINK Archer BE3600: доступная модель с новейшим Wi-Fi 7 Фото: rozetka.com.ua

Четыре высокопроизводительные антенны расширяют зону покрытия, а совместимость со стандартом EasyMesh позволяет легко строить мультигигабитную бесшовную сеть. Система безопасности TP-Link HomeShield сканирует сеть в реальном времени и выявляет потенциальные угрозы. Маршрутизатор умеет одновременно работать с обычным интернет-соединением и различными VPN-клиентами.

Цена в Украине:

TP-LINK Archer BE3600 — 3499 грн

Xiaomi BE6500

Роутер Xiaomi BE6500 поддерживает протокол Wi-Fi 7 и выдает пиковую скорость до 6500 Мбит/с. За производительность отвечает четырехъядерный процессор Qualcomm A53. Устройство оснащено шестью независимыми усилителями сигнала для уверенного прохождения сигнала сквозь препятствия. На корпусе расположены четыре адаптивных сетевых порта 2.5G с поддержкой агрегации до 5 Гбит/с. Технология двухдиапазонной агрегации MLO повышает стабильность соединения и пропускную способность.

Маршрутизатор Xiaomi BE6500: высокоскоростной роутер с Wi-Fi 7 Фото: Из открытых источников

Маршрутизатор позволяет создать сеть Mesh, объединив до десяти устройств в единую систему с бесшовным роумингом. Встроенный центр безопасности защищает от сетевых атак и несанкционированных подключений. Специальный игровой режим автоматически распознает технику бренда и снижает пинг в сетевых играх. Интеграция с экосистемой умного дома позволяет подключать новые гаджеты через приложение Mi Home без ручного ввода пароля.

Цена в Украине:

Xiaomi BE6500 — 4499 грн

Asus RT-BE86U

Флагманский маршрутизатор Asus RT-BE86U стандарта Wi-Fi 7 обеспечивает скорость передачи данных до 6800 Мбит/с в двух диапазонах. Устройство базируется на мощном четырехъядерном процессоре с частотой 2,6 ГГц. Главной особенностью модели стала крайне высокая пропускная способность проводных интерфейсов. Роутер получил один порт WAN/LAN на 10 Гбит/с и четыре порта LAN на 2,5 Гбит/с. Один из разъемов выделен специально для игровых устройств с автоматическим максимальным приоритетом трафика.

Маршрутизатор Asus RT-BE86U: продвинутая модель с Wi-Fi 7 и 10-гигабитным основным портом Фото: Tom's Hardware

Три внешние съемные антенны и оптимизированная система охлаждения гарантируют стабильную работу и надежное покрытие на площади до 255 квадратных метров. За информационную защиту отвечает трехуровневая система ASUS Network Security на базе решений Trend Micro. Пользователи могут создавать отдельные подсети и VLAN для интернета вещей, гостевых подключений или активации VPN.

Цена в Украине:

Asus RT-BE86U — 11 659 грн

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