Найкращі Wi-Fi-роутери 2026 року: топ 5 моделей на будь-який бюджет (фото)

Всесвітній день Wi-Fi відзначають 20 червня. Це чудова нагода для оновлення домашньої бездротової мережі. Сучасні маршрутизатори забезпечують високу швидкість передавання даних і стабільний сигнал для безлічі гаджетів.

На честь цієї події "Фокус" підготував добірку з п’яти актуальних моделей маршрутизаторів на будь-який бюджет. До списку увійшли пристрої з підтримкою різних стандартів зв’язку — від базових до найсучасніших.

TP-LINK Archer A64

Маршрутизатор TP-LINK Archer A64 працює у двох діапазонах і підтримує стандарт зв’язку Wi-Fi 5. Швидкість передавання даних сягає 1267 Мбіт/с. Пристрій оснащений чотирма зовнішніми незнімними антенами з технологією Beamforming для спрямованого підсилення сигналу. На задній панелі розташовані чотири гігабітні порти LAN і один гігабітний порт WAN. Підтримка технології MU-MIMO дає змогу обмінюватися даними одночасно з кількома гаджетами без затримок.

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Маршрутизатор TP-LINK Archer A64: базова модель із Wi-Fi 5 Фото: rozetka.com.ua

Для захисту мережі використовується новітній протокол WPA3. Налаштування параметрів здійснюється через вебінтерфейс або мобільний додаток Tether. У системі передбачено батьківський контроль для блокування небажаного контенту та обмеження часу перебування в мережі. Аналіз відгуків підтверджує хорошу швидкість роботи та стабільність з'єднання, проте деякі користувачі зауважують зниження якості покриття на великій площі через кілька стін.

Ціна в Україні:

TP-LINK Archer A64 — 1349 грн

ASUS RT-AX52

Модель ASUS RT-AX52 стандарту Wi-Fi 6 забезпечує загальну пропускну здатність до 3000 Мбіт/с. У діапазоні 5 ГГц швидкість сягає 2402 Мбіт/с, а на частоті 2,4 ГГц — до 547 Мбіт/с. Маршрутизатор використовує технології MU-MIMO та OFDMA для ефективного розподілу трафіку за великої кількості підключених клієнтів. Технологія BSS Coloring додатково зменшує перешкоди від сусідніх мереж. Для дротового підключення доступні три порти LAN і один порт WAN зі швидкістю 1 Гбіт/с.

Маршрутизатор ASUS RT-AX52: недорогий і надійний варіант із Wi-Fi 6 Фото: Root Nation

Маршрутизатор підтримує створення безшовної мережі за допомогою технології AiMesh при підключенні сумісних пристроїв. Вбудована функція Instant Guard VPN робить безпечним використання загальнодоступних мереж через домашній маршрутизатор. Система захисту включає підтримку протоколу WPA3 та розширені інструменти батьківського контролю. Налаштування здійснюється через фірмовий мобільний додаток ASUS Router.

Ціна в Україні:

ASUS RT-AX52 — 1999 грн

TP-LINK Archer BE3600

Маршрутизатор TP-LINK Archer BE3600 працює на базі новітнього стандарту Wi-Fi 7 і забезпечує швидкість бездротового з’єднання до 3600 Мбіт/с. Технологія Multi-Link Operation дає змогу пристроям підключатися до декількох діапазонів одночасно для зменшення затримок. Використання модуляції 4K-QAM збільшує щільність переданих даних. Для максимально швидкого дротового підключення маршрутизатор оснащений одним портом WAN 2,5 Гбіт/с та одним портом LAN 2,5 Гбіт/с. Додатково передбачено три гігабітні порти LAN та роз’єм USB 3.0 для створення файлового сервера.

Маршрутизатор TP-LINK Archer BE3600: доступна модель із новітнім Wi-Fi 7 Фото: rozetka.com.ua

Чотири високопродуктивні антени розширюють зону покриття, а сумісність зі стандартом EasyMesh дає змогу легко побудувати мультигігабітну безшовну мережу. Система безпеки TP-Link HomeShield сканує мережу в режимі реального часу та виявляє потенційні загрози. Маршрутизатор може одночасно працювати зі звичайним інтернет-з’єднанням та різними VPN-клієнтами.

Ціна в Україні:

TP-LINK Archer BE3600 — 3499 грн

Xiaomi BE6500

Маршрутизатор Xiaomi BE6500 підтримує протокол Wi-Fi 7 і забезпечує пікову швидкість до 6500 Мбіт/с. За продуктивність відповідає чотириядерний процесор Qualcomm A53. Пристрій оснащений шістьма незалежними підсилювачами сигналу для впевненого проходження сигналу крізь перешкоди. На корпусі розташовані чотири адаптивні мережеві порти 2,5G з підтримкою агрегації до 5 Гбіт/с. Технологія дводіапазонної агрегації MLO підвищує стабільність з'єднання та пропускну здатність.

Маршрутизатор Xiaomi BE6500: високошвидкісний роутер із Wi-Fi 7 Фото: З відкритих джерел

Маршрутизатор дає змогу створити мережу Mesh, об’єднавши до десяти пристроїв у єдину систему з безперервним роумінгом. Вбудований центр безпеки захищає від мережевих атак та несанкціонованих підключень. Спеціальний ігровий режим автоматично розпізнає техніку цього бренду та знижує пінг у мережевих іграх. Інтеграція з екосистемою "розумного дому" дає змогу підключати нові гаджети через додаток Mi Home без ручного введення пароля.

Ціна в Україні:

Xiaomi BE6500 — 4499 грн

Asus RT-BE86U

Флагманський маршрутизатор Asus RT-BE86U стандарту Wi-Fi 7 забезпечує швидкість передавання даних до 6800 Мбіт/с у двох діапазонах. Пристрій базується на потужному чотириядерному процесорі з тактовою частотою 2,6 ГГц. Головною особливістю моделі стала надзвичайно висока пропускна здатність дротових інтерфейсів. Маршрутизатор отримав один порт WAN/LAN на 10 Гбіт/с і чотири порти LAN на 2,5 Гбіт/с. Один із роз'ємів виділено спеціально для ігрових пристроїв з автоматичним максимальним пріоритетом трафіку.

Маршрутизатор Asus RT-BE86U: просунута модель із Wi-Fi 7 та 10-гігабітним основним портом Фото: Tom's Hardware

Три зовнішні знімні антени та оптимізована система охолодження гарантують стабільну роботу та надійне покриття на площі до 255 квадратних метрів. За інформаційну безпеку відповідає трирівнева система ASUS Network Security на базі рішень Trend Micro. Користувачі можуть створювати окремі підмережі та VLAN для інтернету речей, гостьових підключень або активації VPN.

Ціна в Україні:

Asus RT-BE86U — 11 659 грн

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