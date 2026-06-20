Не выписал ни одного штрафа за почти год работы: из полиции "уволили" робота-офицера
Роботизированного полицейского, который за время своей работы не выписал ни одного штрафа, убрали с парковки в американском Дублине. "Робокоп" обошелся бюджету примерно в более чем 3 млн гривен.
Роботизированного полицейского "уволили" менее чем через год после вступления в должность из-за его не слишком блестящих результатов. Об этом пишет издание Daily Star.
Автоматизированный охранник DubBot дежурил на многоуровневой парковке в Дублине, штат Огайо, в течение десяти месяцев, но за это время не выписал ни одного предупреждения нарушителям.
В прошлом году город потратил на этот проект 67 548 долларов США, и за эти деньги полиция получила автоматизированного помощника с камерами с обзором 360 градусов, двусторонней связью для экстренных ситуаций и возможностью транслировать оповещения с помощью системы световых и звуковых сигналов, но бот не оправдал ожиданий.
Поэтому, как сообщает издание The Columbus Dispatch, проект был досрочно завершен, а планы по внедрению второго автоматизированного офицера были отменены. Робота вернули технологической компании Knightscope из Калифорнии.
Напомним, что жители тихого района Бакхед в американском городе Атланта, штат Джорджия, оказались заложниками роботакси компании Waymo. Беспилотные такси курсируют по району в ожидании заказов, создавая угрозу для прохожих, в частности для детей и животных.
Кроме того, Фокус писал о том, как роботы-курьеры в Чикаго неожиданно начали врезаться в стеклянные здания остановок общественного транспорта.