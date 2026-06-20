Не виписав жодного штрафу за майже рік роботи: з поліції "звільнили" робота-офіцера

Роботизованого поліцейського, який за час своєї роботи не виписав жодного штрафу, прибрали з парковки у американському Дубліні. "Робокоп" обійшовся бюджету приблизно у понад 3 млн гривень.

Роботизованого поліцейського звільнили менш ніж через рік після перебування на посаді через його не дуже блискучі досягнення. Про це пише видання Daily Star.

Автоматизований правоохоронець DubBot перебував на чергуванні у багаторівневій парковці в Дубліні, штат Огайо, протягом десятьох місяців, але за цей час не виписав жодного попередження порушникам.

Минулого року місто у витратило на проєкт 67 548 доларів доларів США й за ці гроші поліція отримала автоматизованого колегу з камерами на 360 градусів, двостороннім зв'язком для екстрених ситуацій та можливістю транслювати сповіщення за допомогою системи світлових та звукових сигналів, але бот не виправдав очікувань.

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DubBot під час чергування Фото: скріншот

Тому, як інформує видання The Columbus Dispatch, проєкт достроково завершено, а плани щодо розгортання другого автоматизованого офіцера були скасовані. Робота повернули технологічній компанії Knightscope з Каліфорнії.

Нагадаємо, жителі тихого району Бакхед в американському місті Атланта штату Джорджія стали заручниками роботаксі компанії Waymo. Безпілотні таксі курсують районом в очікуванні замовлень, загрожуючи перехожим, зокрема дітям і тваринам.

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