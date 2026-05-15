Повстання машин: безпілотні автомобілі Waymo взяли в заручники жителів тихої вулиці (відео)

Компанія Waymo славиться тим, що надає послуги роботаксі без водіїв. Але виявилося, що автономні машини можуть доставляти незручності людям.

Так, в Атланті, США, жителі тихого району Бакхед поскаржилися, що їхні вулиці окупували безпілотні таксі. Вони курсують районом в очікуванні замовлень і загрожують тваринам і дітям, пише Atlanta News First.

Жителі Атланти скаржаться, що роботаксі зайняли їхній район

Люди розповіли, що безпілотні автомобілі Waymo використовують їхні квартали як місця для стоянки. Вони кажуть, що іноді бачать кілька десятків таких автомобілів на день.

Вони навіть опублікували відео, на якому видно, що за десять хвилин їхньою вулицею, де раніше взагалі не бувало чужих, проїхали 13 машин Waymo.

"Думаю, вчора вранці, між 6 і 7 годинами, проїхало близько 50 машин", — розповів один із сусідів.

За їхніми словами, ця проблема загострилася за останні два тижні: автомобілі Waymo їздять колами, наче просто чекаючи, поки хто-небудь у цьому районі зателефонує і замовить таксі.

"Нас найбільше турбує надмірний рух на вулиці. У нас маленькі діти, тварини і домашні улюбленці, діти сідають в автобус вранці, і такий рух просто небезпечний", — сказала одна з місцевих мешканок.

Ще одна жінка зізналася, що бачила, як безпілотні таксі ледь не збили сусідського кота і собаку.

Жителі намагалися встановлювати дорожні знаки, але це не допомогло. У якийсь момент на їхній вулиці кружляли вісім безпілотних машин, які ніяк не могли розвернутися.

"Я просто сподіваюся, що Waymo приїжджатиме в наш район тільки за викликом, як Uber, розумієте, а не використовуватиме наш район як місце очікування або тренувальний майданчик. Їх так багато, що це вже дратує. Вони їздять за одним і тим самим маршрутом", — скаржаться сусіди.

Люди звернулися в компанію Waymo, але це не дало жодного результату, оскільки ті "по суті, перекладали відповідальність на інших". Представники штату теж нічого не відповіли і навала машин продовжилася.

У своїй заяві представник Waymo сказав: "У Waymo ми прагнемо бути хорошими сусідами. Ми серйозно ставимося до відгуків спільноти і вже вирішили проблему зі зміною маршруту. Наш сервіс, який обслуговує понад 500 000 поїздок на тиждень по всій країні, довів свою ефективність у значному зниженні кількості дорожньо-транспортних пригод і підвищенні безпеки дорожнього руху. Ми цінуємо наші відносини з жителями Атланти і, як і раніше, зосереджені на забезпеченні безперебійної, шанобливої та безпечної роботи сервісу як для пасажирів, так і для жителів".

Це відбувається на тлі відкликання компанією Waymo понад 3700 автомобілів через програмну помилку, яка може призвести до їхнього виїзду на непроїзні дороги. Саме це і сталося, коли порожній автомобіль Waymo виїхав на затоплену дорогу в Техасі на швидкості близько 64 км/год.

