Восстание машин: беспилотные автомобили Waymo взяли в заложники жителей тихой улицы (видео)

Компания Waymo славится тем, что предоставляет услуги роботакси без водителей. Но оказалось, что автономные машины могут доставлять неудобства людям.

Так, в Атланте, США, жители тихого района Бакхед пожаловались, что их улицы оккупировали беспилотные такси. Они курсируют по району в ожидании заказов и угрожают животным и детям, пишет Atlanta News First.

Жители Атланты жалуются, что роботакси заняли их район

Люди рассказали, что беспилотные автомобили Waymo используют их кварталы в качестве мест для стоянки. Они говорят, что иногда видят несколько десятков таких автомобилей в день.

Они даже опубликовали видео, на котором видно, что за десять минут по их улице, где раньше вообще не бывало чужих, проехали 13 машин Waymo.

"Думаю, вчера утром, между 6 и 7 часами, проехало около 50 машин", — рассказал один из соседей.

По их словам, эта проблема обострилась за последние две недели: автомобили Waymo ездят кругами, словно просто ожидая, пока кто-нибудь в этом районе позвонит и закажет такси.

"Нас больше всего беспокоит чрезмерное движение на улице. У нас маленькие дети, животные и домашние питомцы, дети садятся в автобус по утрам, и такое движение просто небезопасно", — сказала одна из местных жительниц.

Еще одна женщина призналась, что видела, как беспилотные такси едва не сбили соседского кота и собаку.

Жители пытались устанавливать дорожные знаки, но это не помогло. В какой-то момент на их улице кружили восемь беспилотных машин, которые никак не могли развернуться.

"Я просто надеюсь, что Waymo будет приезжать в наш район только по вызову, как Uber, понимаете, а не использовать наш район как место ожидания или тренировочную площадку. Их так много, что это уже раздражает. Они ездят по одному и тому же маршруту", - жалуются соседи.

Люди обратились в компанию Waymo, но это не дало никакого результата, так как те "по сути, перекладывали ответственность на других". Представители штата тоже ничего не ответили и нашествие машин продолжилось.

В своем заявлении представитель Waymo сказал: "В Waymo мы стремимся быть хорошими соседями. Мы серьезно относимся к отзывам сообщества и уже решили проблему с изменением маршрута. Наш сервис, обслуживающий более 500 000 поездок в неделю по всей стране, доказал свою эффективность в значительном снижении числа дорожно-транспортных происшествий и повышении безопасности дорожного движения. Мы ценим наши отношения с жителями Атланты и по-прежнему сосредоточены на обеспечении бесперебойной, уважительной и безопасной работы сервиса как для пассажиров, так и для жителей".

Это происходит на фоне отзыва компанией Waymo более 3700 автомобилей из-за программной ошибки, которая может привести к их выезду на непроездные дороги. Именно это и произошло, когда пустой автомобиль Waymo выехал на затопленную дорогу в Техасе на скорости около 64 км/ч.

