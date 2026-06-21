"Вишневый" iPhone 18 Pro показали на фото: какой изъян скрывается за новым дизайном (фото)

Apple готовит смартфон iPhone 18 Pro в новом винном оттенке Dark Cherry. Однако за свежим внешним видом скрывается старая проблема.

Нюанс в том, что редизайн самого корпуса и экрана вновь отложили, согласно предварительной инсайдерской информации, пишет PhoneArena.

Каким будет внешний вид iPhone 18 Pro

В этом году компания планировала внедрить подэкранную систему Face ID. Релиз этой технологии в итоге перенесли на 2027 год к двадцатилетию оригинального iPhone. Уменьшенный вырез Dynamic Island также находится под вопросом. Инсайдеры утверждают, что более компактный элемент появится только в поколении iPhone 19.

Главным недостатком дизайна остается использование прежнего алюминиевого шасси. Этот материал подвержен быстрому появлению вмятин, царапин и выцветанию краски, что уже массово наблюдалось в прошлогодней серии iPhone 17 Pro.

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На фоне застоя внимание аудитории смещается в сторону других устройств. Главными флагманами этого года на рынке станут складной iPhone Ultra и конкурирующий Galaxy S26 Ultra. Pro-версиям остается привлекать покупателей исключительно новым оттенком корпуса.

Поскольку, по имеющимся данным, более значительные обновления задерживаются, новая отделка "Темная вишня" становится главной изюминкой iPhone 18 Pro. Фото: PhoneArena

Известные характеристики iPhone 18 Pro

Технические улучшения в новой линейке все же присутствуют. Смартфоны получат передовой 2-нанометровый процессор A20 Pro и увеличенные аккумуляторы емкостью около 5200 мАч. Важным нововведением станет камера с переменной диафрагмой. Это первый случай отказа от фиксированного объектива f/1.78 с момента выхода iPhone 14 Pro.

Главный минус заключается, как обычно, в эксклюзивности инноваций для самого дорогого iPhone. Отчеты из цепочек поставок указывают, что переменная диафрагма станет эксклюзивом для самой дорогой модели iPhone 18 Pro Max. Базовый iPhone 18 Pro сохранит прошлогоднюю камеру. Независимые тесты показывают, что флагманы конкурентов уже сейчас улавливают почти вдвое больше света при съемке. Пользователи в сети отмечают общую непрактичность премиальных расцветок. Вдобавок большинство владельцев сразу прячут телефоны стоимостью свыше тысячи долларов в непрозрачные защитные чехлы, полностью скрывая вишневое покрытие.

Ранее сообщалось, что китайский смартфон оказался лучше флагмана iPhone 17 Pro Max.