"Вишневий" iPhone 18 Pro показали на фото: який недолік ховається за новим дизайном (фото)

Apple готує смартфон iPhone 18 Pro у новому винному відтінку Dark Cherry. Однак за оновленим зовнішнім виглядом ховається давня проблема.

Справа в тому, що, згідно з попередньою інсайдерською інформацією, редизайн самого корпусу та екрану знову відклали, пише PhoneArena.

Яким буде зовнішній вигляд iPhone 18 Pro

Цього року компанія планувала впровадити піддисплейну систему Face ID. Зрештою, випуск цієї технології перенесли на 2027 рік — до двадцятої річниці виходу першого iPhone. Зменшений виріз Dynamic Island також залишається під питанням. Інсайдери стверджують, що більш компактний елемент з’явиться лише у поколінні iPhone 19.

Головним недоліком дизайну залишається використання того самого алюмінієвого корпусу. Цей матеріал схильний до швидкого утворення вм'ятин, подряпин та вицвітання фарби, що вже масово спостерігалося в минулорічній серії iPhone 17 Pro.

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На тлі стагнації увага аудиторії зміщується в бік інших пристроїв. Головними флагманами цього року на ринку стануть складаний iPhone Ultra та його конкурент Galaxy S26 Ultra. Pro-версіям залишається приваблювати покупців виключно новим відтінком корпусу.

Оскільки, за наявними даними, більш суттєві оновлення затримуються, новий колір "Темна вишня" стає головною родзинкою iPhone 18 Pro. Фото: PhoneArena

Відомі характеристики iPhone 18 Pro

У новій лінійці все ж є технічні вдосконалення. Смартфони отримають передовий 2-нанометровий процесор A20 Pro та акумулятори збільшеної ємності — близько 5200 мА·год. Важливим нововведенням стане камера зі змінною діафрагмою. Це перший випадок відмови від фіксованого об'єктива f/1,78 з моменту виходу iPhone 14 Pro.

Головний мінус, як завжди, полягає в тому, що інновації доступні лише для найдорожчого iPhone. Звіти з ланцюгів постачання вказують, що змінна діафрагма стане ексклюзивною функцією найдорожчої моделі iPhone 18 Pro Max. Базова модель iPhone 18 Pro збереже камеру минулого року. Незалежні тести показують, що флагмани конкурентів уже зараз вловлюють майже вдвічі більше світла під час зйомки. Користувачі в мережі відзначають загальну непрактичність преміальних кольорів. До того ж більшість власників одразу ховають телефони вартістю понад тисячу доларів у непрозорі захисні чохли, повністю приховуючи вишневе покриття.

Раніше повідомлялося, що китайський смартфон виявився кращим за флагман iPhone 17 Pro Max.