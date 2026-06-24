Как выбрать портативный кондиционер: что нужно учесть при покупке, как он устроен (фото)

Все, что нужно сделать пользователю — определить размер комнаты, которую нужно охладить, выбрать кондиционер с подходящей мощностью, измеряемой в британских тепловых единицах (BTU).

Недавно Фокус сообщал о лучших портативных кондиционерах лето 2026. В рейтинг вошли экономичные устройства, кондиционеры для средних помещений, бюджетные, а также премиум-класса. Сегодня мы расскажем, как правильно выбрать портативный кондиционер для своей квартиры или дома.

Как устроен мобильный кондиционер

Все, что нужно сделать пользователю — определить размер комнаты, которую нужно охладить, выбрать кондиционер с подходящей мощностью, измеряемой в британских тепловых единицах (BTU), пишет t3.com.

BTU — это единица измерения тепловой энергии. Например, кондиционер мощностью 10 000 BTU подходит для комнаты площадью около 40 кв. м, а модель на 5 000 BTU — для комнаты площадью около 15 кв. м. Поэтому очень важно знать размеры комнаты, иначе устройство может работать как бы в полсилы.

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Портативный кондиционер с пультом ДУ Фото: Скриншот

Однако у портативных кондиционеров есть один нюанс: нагретый воздух выводится через задний выпускной патрубок. Как гласит "закон сохранения энергии", энергия (в данном случае тепло) "может только преобразовываться или передаваться из одной формы в другую". Поэтому потребуется вывести нагретый воздух, вырабатываемый кондиционером, из дома с помощью прилагаемого спирального шланга. Это можно сделать либо проделав отверстие в стене (самый эффективный и дорогостоящий метод), либо просто вытянув шланг из приоткрытой двери или окна.

В качестве альтернативы можно использовать камин с открытым дымоходом. Это позволит разместить кондиционер перед ним, и все тепло будет уходить в дымоход. Предварительно стоит удалить как можно больше сажи из камина, иначе она сначала разлетится по всей комнате.

Портативный кондиционер в комнате

По своей природе портативные кондиционеры намного громче встроенных аналогов, и это неудивительно, учитывая, что компрессоры, насосы и вентиляторы находятся в одном блоке. В отличие от них, в интегрированных системах все шумные элементы скрыты, поэтому слышен только тихий свист. Чтобы выспаться с портативным кондиционером в комнате, рекомендуется включать его за пару часов до сна и держать дверь закрытой. Затем нужно выключить его перед сном.

Также стоит учитывать энергопотребление и воздействие на окружающую среду. Хотя современные кондиционеры больше не используют хлорфторуглероды, разрушающие озоновый слой, они потребляют гораздо больше электроэнергии, чем обычный вентилятор, а это означает несколько более высокие счета за электричество и, следовательно, большее давление на окружающую среду.

Как выбрать портативный кондиционер

Первый вопрос, который вы должны себе задать перед покупкой портативного кондиционера, — это хотите ли вы что-то менее или более стационарное. По сути, портативные кондиционеры представляют собой золотую середину между вентилятором и полноценным стационарным кондиционером, поэтому, если вам нужно что-то мощнее первого или более портативное, чем второе, то вы попали по адресу.

Следует учитывать размер. Если вы живете в небольшом помещении, вам, вероятно, не понадобится огромное устройство, но если вы ищете что-то для офиса, вам понадобится что-то большее.

Цена также помогает сузить выбор, как и радиус воздушного потока и конструкция.

Портативный кондиционер Фото: Business Insider

Стоит ли покупать портативный кондиционер

Если вам нужно что-то более мощное, чем вентилятор, или более специализированная система охлаждения, то да, стоит купить портативный кондиционер.

Но все зависит от того, для чего именно вам нужен портативный кондиционер. Если вы хотите охладить большой дом, он не подойдет, но если вы хотите охладиться в одной комнате, портативный кондиционер — лучший вариант.

Портативные кондиционеры мощные и хорошо справляются с охлаждением больших помещений, но, как правило, лучше всего подходят для охлаждения отдельных комнат и небольших квартир.

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