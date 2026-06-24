Як вибрати портативний кондиціонер: що потрібно врахувати під час купівлі, як він влаштований (фото)

Усе, що потрібно зробити користувачеві, — визначити розмір кімнати, яку потрібно охолодити, та вибрати кондиціонер із відповідною потужністю, що вимірюється у британських теплових одиницях (BTU).

Нещодавно "Фокус" повідомляв про найкращих портативних кондиціонерів літа 2026 року. До рейтингу увійшли економічні пристрої, кондиціонери для середніх приміщень, бюджетні моделі, а також моделі преміум-класу. Сьогодні ми розповімо, як правильно вибрати портативний кондиціонер для своєї квартири чи будинку.

Як влаштований мобільний кондиціонер

Усе, що потрібно зробити користувачеві, — визначити розмір кімнати, яку потрібно охолодити, та вибрати кондиціонер із відповідною потужністю, що вимірюється у британських теплових одиницях (BTU), пише t3.com.

BTU — це одиниця вимірювання теплової енергії. Наприклад, кондиціонер потужністю 10 000 BTU підходить для кімнати площею близько 40 кв. м, а модель на 5 000 BTU — для кімнати площею близько 15 кв. м. Тому дуже важливо знати розміри кімнати, інакше пристрій може працювати, так би мовити, на півпотужності.

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Портативний кондиціонер з пультом дистанційного керування Фото: Скриншот

Однак у портативних кондиціонерів є один нюанс: нагріте повітря виводиться через задній випускний патрубок. Як стверджує "закон збереження енергії", енергія (у даному випадку тепло) "може лише перетворюватися або передаватися з однієї форми в іншу". Тому потрібно вивести нагріте повітря, що виробляється кондиціонером, з будинку за допомогою спірального шланга, що входить до комплекту. Це можна зробити або проробивши отвір у стіні (найефективніший і найдорожчий метод), або просто витягнувши шланг із прочинених дверей чи вікна.

Як альтернативу можна використати камін із відкритим димоходом. Це дасть змогу встановити кондиціонер перед ним, і все тепло йтиме у димохід. Попередньо варто видалити якомога більше сажі з каміна, інакше вона спочатку розлетиться по всій кімнаті.

Портативний кондиціонер у кімнаті

За своєю природою портативні кондиціонери набагато гучніші за вбудовані аналоги, і це не дивно, зважаючи на те, що компресори, насоси та вентилятори розміщені в одному блоці. На відміну від них, в інтегрованих системах усі шумні елементи приховані, тому чути лише тихий свист. Щоб виспатися з портативним кондиціонером у кімнаті, рекомендується вмикати його за кілька годин до сну та тримати двері зачиненими. Потім його потрібно вимкнути перед сном.

Також варто враховувати енергоспоживання та вплив на навколишнє середовище. Хоча сучасні кондиціонери вже не використовують хлорфторвуглеці, що руйнують озоновий шар, вони споживають набагато більше електроенергії, ніж звичайний вентилятор, а це означає дещо вищі рахунки за електроенергію і, отже, більший тиск на навколишнє середовище.

Як вибрати портативний кондиціонер

Перше питання, яке ви повинні собі поставити перед купівлею портативного кондиціонера, — це те, чи хочете ви щось менш або більш стаціонарне. По суті, портативні кондиціонери є золотою серединою між вентилятором і повноцінним стаціонарним кондиціонером, тому, якщо вам потрібно щось потужніше за перший або більш портативне, ніж другий, то ви потрапили за адресою.

Слід враховувати розмір. Якщо ви мешкаєте у невеликому приміщенні, вам, ймовірно, не знадобиться величезний пристрій, але якщо ви шукаєте щось для офісу, вам знадобиться щось більшого розміру.

Ціна також допомагає звузити вибір, так само як і радіус повітряного потоку та конструкція.

Портативний кондиціонер Фото: FBI

Чи варто купувати портативний кондиціонер

Якщо вам потрібно щось потужніше, ніж вентилятор, або більш спеціалізована система охолодження, то так, варто придбати портативний кондиціонер.

Але все залежить від того, для чого саме вам потрібен портативний кондиціонер. Якщо ви хочете охолодити великий будинок, він не підійде, але якщо ви хочете охолодитися в одній кімнаті, портативний кондиціонер — найкращий варіант.

Портативні кондиціонери мають високу потужність і добре справляються з охолодженням великих приміщень, але, як правило, найкраще підходять для охолодження окремих кімнат і невеликих квартир.

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