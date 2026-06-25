Redmi K90 Ultra с дисплеем 165 Гц и батареей на 8550 мАч близится к релизу: что известно

Бренд Redmi скоро покажет мощный смартфон K90 Ultra, позиционируемый как аппарат для геймеров.

Производитель опубликовал серию тизеров в соцсети Weibo, раскрыв технические характеристики гаджета до презентации, намеченной на 30 июня. Обзор доступных спецификаций приводит издание Android Headlines.

Характеристики Redmi K90 Ultra

Смартфон получит 6,83-дюймовый AMOLED-экран на базе панели M10. Частота обновления матрицы составляет 165 Гц. Представители компании утверждают, что на данный момент более 40 мобильных игр уже оптимизированы для работы при частоте 165 кадров в секунду. Пиковый показатель яркости — 3500 нит. Применяется система защиты зрения Xiaomi Qingshan и программные улучшения для повышения отклика сенсорного слоя в играх.

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Redmi K90 Ultra оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. На сегодняшний день это уже предтоповое, но до сих пор мощное решение. Для отвода тепла в корпус встроен охлаждающий вентилятор диаметром 18,1 мм. По данным разработчиков, кулер способен снизить рабочую температуру устройства на 10 градусов Цельсия.

За автономность отвечает фирменный аккумулятор Xiaomi Jinashajiang емкостью 8550 мАч. Батарея поддерживает проводную зарядку на 100 Вт и реверсивную зарядку на 22,5 Вт. Телефон обладает функцией сквозного питания (bypass charging): при подключении к сети ток идет напрямую к компонентам системы, минуя аккумулятор. Это решение предотвращает нагрев батареи во время игровых сессий.

Корпус смартфона имеет сертификацию пыле- и влагозащиты по стандартам IP68 и IP69. Данные о ценах на различные конфигурации памяти будут объявлены на презентации 30 июня.

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