Redmi K90 Ultra з дисплеєм 165 Гц та акумулятором на 8550 мА·год наближається до релізу: що відомо

Бренд Redmi незабаром презентує потужний смартфон K90 Ultra, який позиціонується як пристрій для геймерів.

Виробник опублікував серію тизерів у соціальній мережі Weibo, розкривши технічні характеристики гаджета ще до презентації, запланованої на 30 червня. Огляд доступних технічних характеристик наводить видання Android Headlines.

Характеристики Redmi K90 Ultra

Смартфон отримає 6,83-дюймовий AMOLED-екран на базі панелі M10. Частота оновлення матриці становить 165 Гц. Представники компанії стверджують, що на даний момент понад 40 мобільних ігор вже оптимізовано для роботи з частотою 165 кадрів на секунду. Піковий показник яскравості — 3500 ніт. Застосовується система захисту зору Xiaomi Qingshan та програмні вдосконалення для підвищення чутливості сенсорного шару в іграх.

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Redmi K90 Ultra буде оснащено процесором Qualcomm Snapdragon 8 Elite від Qualcomm. На сьогодні це вже майже топове, але досі потужне рішення. Для відведення тепла в корпус вбудовано охолоджувальний вентилятор діаметром 18,1 мм. За даними розробників, кулер здатний знизити робочу температуру пристрою на 10 градусів Цельсія.

За автономність відповідає фірмовий акумулятор Xiaomi Jinashajiang ємністю 8550 мА·год. Акумулятор підтримує дротову зарядку потужністю 100 Вт та реверсивну зарядку потужністю 22,5 Вт. Телефон має функцію наскрізного живлення (bypass charging): під час підключення до мережі струм надходить безпосередньо до компонентів системи, оминаючи акумулятор. Це рішення запобігає нагріванню батареї під час ігрових сесій.

Корпус смартфона має сертифікати пило- та вологозахисту за стандартами IP68 та IP69. Інформація про ціни на різні конфігурації пам’яті буде оприлюднена під час презентації 30 червня.

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