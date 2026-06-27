Лучшие мини-кондиционеры лета 2026 года: топ-3 недорогих варианта в Украине (фото)

С приходом летней жары вопрос комфортного микроклимата становится особенно острым. Если установка полноценной сплит-системы невозможна или слишком дорога, на помощь приходят портативные мини-охладители.

На следующей неделе в Украине ожидаются рекордно высокие температуры. Фокус расскажет про популярные мини-кондиционеры, которые не требуют сложного монтажа, потребляют немного электроэнергии и стоят дешевле стационарных. Вот бюджетные модели, собранные с учетом характеристик и отзывов покупателей.

RZTK Ice Cube

RZTK Ice Cube — это миниатюрный настольный прибор 3 в 1, который работает как охладитель, увлажнитель и ночник. Мини-кондиционер питается от любого USB-порта (от сети через адаптер, от ноутбука или повербанка), потребляя всего 5 Вт энергии. Боковой отсек для воды на 750 мл обеспечивает до 8 часов непрерывной работы на самой низкой скорости вентилятора.

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Важно понимать специфику гаджета: он не способен охладить всю комнату. Эффект холодка ощутим, только если поставить куб непосредственно перед собой. На максимальной из трех скоростей вентилятор шумит, поэтому для комфортной работы могут потребоваться наушники с шумоподавлением. Зато аппарат оснащен приятной 7-цветной боковой подсветкой, которую можно использовать в качестве ночника, подстраивая под время суток или настроение.

Особенности мини-кондиционера RZTK Ice Cube Фото: rozetka.com.ua В резервуар для воды RZTK Ice Cube можно добавить лед для дополнительного охлаждения воздуха Фото: rozetka.com.ua Технические характеристики RZTK Ice Cube Фото: rozetka.com.ua

Преимущества:

Очень доступная цена и максимальная компактность. Занимает мало места на столе.

Питание от USB (можно использовать с повербанком где угодно).

Приятная разноцветная подсветка (функция ночника).

Охлаждает лучше обычных вентиляторов, разгоняющих комнатный воздух.

Недостатки:

Охлаждает только зону непосредственно перед собой (не подходит для охлаждения помещения).

Сильный шум на максимальной скорости работы.

Адаптер питания не входит в комплект.

Цена в Украине:

Мини-охладитель воздуха RZTK Ice Cube — 599 грн.

ARDESTO ACO-B7

ARDESTO ACO-B7 — это более серьезный климатический комплекс башенного типа, объединяющий вентилятор, увлажнитель и охладитель. Прибор мощностью 65 Вт оснащен съемным резервуаром на 7 литров и комплектуется двумя аккумуляторами холода. Продуктивность в 430 м³/час позволяет мини-кондиционеру эффективно распределять свежий воздух на площади до 15 квадратных метров. Питание осуществляется от стандартной розетки 220 В.

Модель установлена на вращающиеся колесики, что делает ее очень мобильной. Управление реализовано через LCD-дисплей на корпусе и удобный пульт дистанционного управления. Есть таймер автоотключения и съемный пылевой фильтр. Пользователи в отзывах отмечают, что устройство дует гораздо мощнее обычных вентиляторов, быстро создавая прохладу, однако это все еще не замена полноценному мобильному кондиционеру с компрессором. Также в единичных случаях покупатели жаловались на нерабочий механизм вертикальных жалюзи прямо из коробки.

ARDESTO ACO-B7: напольный мини-кондиционер Фото: rozetka.com.ua

Преимущества:

Высокая мощность обдува и бак на 7 литров для длительной работы.

Наличие пульта ДУ и таймера отключения.

Мобильность благодаря колесикам и ручке.

Встроенный пылевой фильтр.

Недостатки:

Зависимость от электросети 220 В (не поработает от повербанка).

Встречается брак механизма поворота жалюзи.

Цена в Украине:

Мини-кондиционер ARDESTO ACO-B7 3в1 — 3499 грн

Happy Home B28 (Бытовой кондиционер 3500 Вт)

Мини-кондиционер Happy home (В28) выделяется на фоне конкурентов своей универсальностью: он может не только охлаждать воздух летом, но и греть его зимой. Мощность в режиме обогрева составляет внушительные 3500 Вт, а в режиме охлаждения — 1200 Вт. Прибор рассчитано на работу в помещениях площадью до 20 квадратных метров.

Кондиционер оснащен 5-литровым баком для воды, сенсорным LED-дисплеем с украиноязычным интерфейсом и пультом дистанционного управления. Покупатели отмечают, что прибор работает достаточно тихо и быстро приводит температуру в комнате средних размеров к комфортным значениям. Кроме того, он не требует сложного монтажа и сразу готов к работе.

Мини-кондиционер Happy Home обладает функциями охлаждения и обогрева на высокой мощности Фото: rozetka.com.ua

Преимущества:

Два режима работы: охлаждение летом и мощный обогрев зимой (3500 Вт).

Подходит для помещений площадью до 20 м².

Сенсорное управление, украиноязычный интерфейс и пульт ДУ в комплекте.

Относительно тихая работа.

Простая установка и уход.

Недостатки:

Высокое потребление электроэнергии в режиме обогрева.

Требует подключения к сети 220 В.

Цена в Украине:

Бытовой кондиционер 3500 Вт — двухрежимное охлаждение и обогрев (В28) — 3599 грн

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