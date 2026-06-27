Найкращі міні-кондиціонери літа 2026 року: топ-3 недорогих варіантів в Україні (фото)

З настанням літньої спеки питання комфортного мікроклімату стає особливо гострим. Якщо встановити повноцінну спліт-систему неможливо або це занадто дорого, на допомогу приходять портативні міні-охолоджувачі.

Наступного тижня в Україні очікуються рекордно високі температури. "Фокус" розповість про популярні міні-кондиціонери, які не потребують складного монтажу, споживають небагато електроенергії та коштують дешевше за стаціонарні. Ось бюджетні моделі, підібрані з урахуванням характеристик та відгуків покупців.

RZTK Ice Cube

RZTK Ice Cube — це мініатюрний настільний прилад "3 в 1", який виконує функції охолоджувача, зволожувача повітря та нічника. Міні-кондиціонер живиться від будь-якого USB-порту (від мережі через адаптер, від ноутбука або зовнішнього акумулятора), споживаючи всього 5 Вт енергії. Бічний відсік для води на 750 мл забезпечує до 8 годин безперервної роботи на найнижчій швидкості вентилятора.

Відео дня

Важливо розуміти особливості цього гаджета: він не здатний охолодити всю кімнату. Ефект прохолоди відчутний лише тоді, коли поставити куб безпосередньо перед собою. На максимальній із трьох швидкостей вентилятор шумить, тому для комфортної роботи можуть знадобитися навушники з шумозаглушенням. Зате пристрій оснащений приємним 7-кольоровим бічним підсвічуванням, яке можна використовувати як нічник, підлаштовуючи під час доби або настрій.

Особливості міні-кондиціонера RZTK Ice Cube Фото: rozetka.com.ua У резервуар для води RZTK Ice Cube можна додати лід для додаткового охолодження повітря Фото: rozetka.com.ua Технічні характеристики RZTK Ice Cube Фото: rozetka.com.ua

Переваги:

Дуже доступна ціна та максимальна компактність. Займає мало місця на столі.

Живлення від USB (можна використовувати з powerbank де завгодно).

Приємне різнокольорове підсвічування (функція нічника).

Охолоджує краще, ніж звичайні вентилятори, що розганяють повітря в кімнаті.

Недоліки:

Охолоджує лише зону безпосередньо перед собою (не підходить для охолодження приміщення).

Сильний шум на максимальній швидкості роботи.

Адаптер живлення не входить до комплекту.

Ціна в Україні:

Міні-охолоджувач повітря RZTK Ice Cube — 599 грн.

ARDESTO ACO-B7

ARDESTO ACO-B7 — це більш потужний кліматичний комплекс баштового типу, що поєднує вентилятор, зволожувач та охолоджувач. Прилад потужністю 65 Вт оснащений знімним резервуаром на 7 літрів і комплектується двома акумуляторами холоду. Продуктивність у 430 м³/год дозволяє міні-кондиціонеру ефективно розподіляти свіже повітря на площі до 15 квадратних метрів. Живлення здійснюється від стандартної розетки 220 В.

Модель встановлена на обертові коліщатка, що робить її дуже мобільною. Керування здійснюється за допомогою LCD-дисплея на корпусі та зручного пульта дистанційного керування. Є таймер автоматичного вимкнення та знімний пиловий фільтр. Користувачі у відгуках зазначають, що пристрій дме набагато потужніше за звичайні вентилятори, швидко створюючи прохолоду, однак це все ще не заміна повноцінному мобільному кондиціонеру з компресором. Також у поодиноких випадках покупці скаржилися на несправний механізм вертикальних жалюзі прямо з коробки.

ARDESTO ACO-B7: підлоговий міні-кондиціонер Фото: rozetka.com.ua

Переваги:

Висока потужність обдуву та бак на 7 літрів для тривалої роботи.

Наявність пульта дистанційного керування та таймера вимкнення.

Мобільність завдяки коліщаткам і ручці.

Вбудований пиловий фільтр.

Недоліки:

Залежність від електромережі 220 В (не працюватиме від зовнішнього акумулятора).

Трапляються дефекти механізму повороту жалюзі.

Ціна в Україні:

Міні-кондиціонер ARDESTO ACO-B7 3-в-1 — 3499 грн

Happy Home B28 (Побутовий кондиціонер 3500 Вт)

Міні-кондиціонер Happy home (В28) вирізняється серед конкурентів своєю універсальністю: він може не тільки охолоджувати повітря влітку, а й обігрівати його взимку. Потужність у режимі обігріву становить значні 3500 Вт, а в режимі охолодження — 1200 Вт. Прилад розрахований на роботу в приміщеннях площею до 20 квадратних метрів.

Кондиціонер оснащений 5-літровим баком для води, сенсорним LED-дисплеєм з українськомовним інтерфейсом та пультом дистанційного керування. Покупці відзначають, що прилад працює досить тихо і швидко доводить температуру в кімнаті середніх розмірів до комфортних значень. Крім того, він не вимагає складного монтажу і відразу готовий до роботи.

Міні-кондиціонер Happy Home має функції охолодження та обігріву на високій потужності Фото: rozetka.com.ua

Переваги:

Два режими роботи: охолодження влітку та потужний обігрів взимку (3500 Вт).

Підходить для приміщень площею до 20 м².

Сенсорне керування, україномовний інтерфейс та пульт дистанційного керування в комплекті.

Відносно тиха робота.

Проста установка та догляд.

Недоліки:

Високе споживання електроенергії в режимі обігріву.

Потребує підключення до мережі 220 В.

Ціна в Україні:

Побутовий кондиціонер 3500 Вт — дворежимне охолодження та обігрів (В28) — 3599 грн

Раніше повідомлялося, як вибрати портативний кондиціонер. Розповідаємо, на що слід звернути увагу під час купівлі, зокрема на розмір кімнати та потужність.

Також "Фокус" писав про топ-5 найкращих портативних кондиціонерів на літо 2026 року. У рейтингу представлені найкращі моделі від EcoFlow, DeLonghi, EcoAir та інших брендів на будь-який смак і гаманець