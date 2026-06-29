Лучший OLED-телевизор Samsung для большинства: какая модель удивила во время тестов (фото)

Компания Samsung недавно представила премиальный OLED-телевизор S95H, который может похвастаться одним из самых ярких дисплеев на рынке.

Своими впечатлениями от тестирования телевизора Samsung S95H поделилась обозревательница техники Кейт Козуч в статье для издания Tom's Guide.

Что показали тесты

Samsung S95H Фото: tomsguide.com

Лабораторные испытания показали, что Samsung S95H обладает самым ярким OLED-дисплеем из всех, которые когда-либо тестировала команда портала. Телевизор продемонстрировал яркость HDR 2721 нит, что почти на 30% лучше, чем у его предшественника Samsung S95F.

В ходе тестирования Samsung S95H продемонстрировал задержку ввода 9,7 мс, а также один из лучших показателей охвата цветовых пространств Rec. 709 и BT. 2020.

Производительность

Samsung S95H Фото: tomsguide.com

Козуч решила проверить игровую производительность Samsung S95H, запустив игру Marvel's Spider-Man на PS5. Она отметила блестящие динамичные сцены и превосходную контрастность окружающей среды. Несмотря на незначительные артефакты во время хаотичных сцен, в целом движение было очень плавным.

Відео дня

Эксперт предупредила, что Samsung S95H не поддерживает Dolby Vision. Однако его собственная яркость вполне компенсирует этот недостаток.

Аудио

Samsung S95H оснащен довольно неплохой встроенной аудиосистемой, однако у нее есть физические ограничения. Корпус телевизора не так просторен, как акустическая система, что негативно сказывается на качестве звука, особенно когда речь идет о глубоких басах.

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Козуч отметила четкость вокала и качественное воспроизведение диалогов в тихих сценах. Тем не менее, чтобы звук соответствовал флагманскому дисплею, автор рекомендует приобрести высококачественную саундбар.

Интерфейс

Интерфейс Samsung S95H Фото: tomsguide.com

Samsung S95H работает на базе Samsung One UI TV. Козуч отметила ряд улучшений, таких как панель навигации в верхней части экрана, которая значительно облегчает поиск программ и настроек.

Еще одним преимуществом стал встроенный Art Store, который предоставляет доступ к огромной библиотеке произведений искусства. Эти картины могут отображаться на экране телевизора, когда он выключен, дополняя интерьер.

Пульт

Пульт Samsung S95H Фото: tomsguide.com

Пульт, входящий в комплект, оказался единственным существенным недостатком Samsung S95H. По мнению эксперта, этот пульт выглядит на удивление дешево на фоне флагманского телевизора. В частности, в нем полностью отсутствует подсветка, что может стать проблемой в темноте.

Выводы

В итоге Козуч отметила, что Samsung S95H является идеальным вариантом для тех, кто ищет высококачественный OLED-телевизор для солнечного помещения. Высокая яркость и панель Glare Free делают его универсальным как для просмотра фильмов, так и для игр. У S95H есть несколько достойных конкурентов, таких как LG G6 OLED, однако для большинства людей это лучший телевизор, который можно купить в 2026 году.

Цена Samsung S95H 55 дюймов в Украине — 99 999 грн.

Цена Samsung S95H 65 дюймов в Украине — 134 999 грн.

Цена Samsung S95H 77 дюймов в Украине — 185 999 грн.

Напомним, что Sony BRAVIA XR8B считается одним из самых сбалансированных OLED-телевизоров в верхнем ценовом сегменте.

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